Újra CSAK Design!

A csapat folyamatosan bővül, és a szervezők örömmel konstatálják, hogy egyre több helyi márka érzi fontosnak a csatlakozást ahhoz a progresszív kezdeményezéshez, ami tavasszal indult el vidéken elsőként Debrecenben.

Fotó: Magánarchívum

Áprilisban nyitotta meg kapuit az első CSAK Design Vásár, ahová várakozáson felüli létszámban látogattak el az érdeklődők, és nagy elismerést aratott a helyi dizájn-kedvelő közönség körében.

Büszkén mondhatják, hogy sikerült egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol a vásárlók nem csupán az iparművészek munkáival ismerkedhettek meg, hanem színvonalas kulturális élménnyel is gazdagodhattak. A kiállítók mellett ugyanis élő koncert színesítette a programot, és egy workshop keretében az alkotás örömét is megtapasztalhatták ezen a tavaszi vasárnapon.

Fotó: Magánarchívum

Ahogy terjed a vásár híre, úgy érkeznek újabb és újabb pályázók, akik ezen a platformon is be szeretnének mutatkozni márkájukkal. Több ilyen alkotó részesült pozitív elbírálásában, így a júniusi vásár alkalmával bővül a kiállítók köre. Olyan is akad, aki a CSAK Design hatására kezdte el saját márkáját újra bemutatni és fejleszteni, ami óriási öröm a szervezők számára. Az országban egyedülálló módon mentorprogram indítását is tervezik, hogy konkrét tanácsokkal tudjanak szolgálni azoknak, akik még nem elég magabiztosak, ezzel is segítve, felgyorsítva fejlődésüket.

Fotó: Magánarchívum

A minőségi, és egyedi termékek nézegetése, illetve a márkák tulajdonosaival folytatott beszélgetések mellett interaktív falunkon diavetítés formájában bepillantást nyerhetnek a látogatók a műhelyekben zajló munkába, az alkotási folyamatokba, sőt, viselés közben elkapott pillanatokat is láthatnak a termékekről. Két workshoppal is készülünk, mindkettőn a virágoké lesz a főszerep. Szabó Erzsónál nemezből lehet pillevirág kitűzőt összeállítani, a Tengercake standjánál pedig azt tanítják meg, hogyan lehet cukorból virágokat formázni. 16.00-tól Geriskillz, a debreceni rapper fog énekelni soul, jazz és blues dalokat.

A vásár 11.00-17.00-ig várja a látogatókat, a belépés ingyenes.

Kiállítók:

Turi Attila ByAT

Gabi Baracsi Gabillustrator

Szabó Erzsó Szabó Erzsó Nemez

Puskas Ani Anikás

Orsolya Jeney Ursuslupus

Gabriella Faludi Faludi G

Dóra Soós WEALL

Tünde Nagyváradi Tündérségek

Éva Kopócs Maminvent

Gizus Vizhányóné Szolnoki Gizusproduct

Fotós: Huszti Kitti

Újonnan csatlakozottak:

Márton Károly Facsokornyakkendő

Timea Toth Mininatura

Márti Csajbok

