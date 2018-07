Újra Campus, újra színház!

A teátrum sátrában zenés összeállításokkal, koncertekkel, performanszokkal és természetesen könnyedebb előadásokkal találkozhat a fesztivál közönsége. Központi szerepet játszik a humor, a zene és a szórakozás.

A Törökverő vitéz című gyerekeknek szóló rövid darab nyitja a műsorprogramot Fekete Dávid főszereplésével, de a következő napokon a Három kismalac és a farkas ismert meséje is megelevenedik a fiatalabbak számára. Fellép a Debrecen Dance Unit egy zenés-táncos performansszal, az Elefántpuszi humoros, két részes előadással pedig a hangos kacaj is beszökik a Csokonai-sátorba. Emellett könnyed sanzonok is szórakoztatnak majd, sajátos, elragadó hangulatukkal. Az Egy drága szempár válogatás az operett világába kalauzolja a nézőket, a napok zárásaként pedig a JazzaJ alternatív zenei közösség örömzenéje szól majd.

A programokat minden korosztálynak ajánljuk, a szórakozás garantált.

A Csokonai Színház sátra csütörtökön, pénteken és szombaton 16:30-tól hajnalig mindenkit szeretettel vár.

– Csokonai Színház –

