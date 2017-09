Újra az aranyérem a cél Nyíradonyban

A Nyíradony gyakorlatilag lemészárolta a DASE együttesét a Szertár Sportbolt megye I. harmadik fordulójában. Orosz János tanítványai már a szünetre is nyolcgólos fórral mehettek, ám a második félidőben sem lassítottak az adonyiak, akik végül 17–0-ra verték a debrecenieket.

Ritka pillanat

– Bíztam a győzelemben, de ekkora különbségre még én sem számítottam – jelentette ki a Hajdú-bihari Naplónak a vezetőedző.

A dac is hajtotta a fiúkat, mivel tavasszal értékes pontokat veszítettünk a DASE ellen.”

– Vetélytársunk az előző szezonhoz képest meggyengült, emellett fizikális problémákat is felfedeztem ellenfelünkön. Szerencsére a játékosaim végig jó mentalitással futballoztak, a jelentős előny ellenére úgy mentek előre, mintha az életük múlna rajta. Úgy gondolom, ilyen mérkőzés csupán egyszer adatik meg egy-egy gárda életében. Nagyobb arányú különbség is kialakulhatott volna, ugyanis több ígéretes helyzetet sem tudtunk értékesíteni. A hétvégi találkozón azt is gyakorolhattuk, hogyan kell a betömörülő védekezést megbontani, mivel ezzel korábban többször is meggyűlt a bajunk – árulta el Orosz János.

Az adonyiak két győzelemmel, valamint egy vereséggel kezdték az új szezon. A mester a rajttal kapcsolatban elmondta, a Hajdúszoboszlóval vívott összecsapáson az 1–0-s siker ellenére még akadozott a gépezet, míg a DVSC második alakulatával szemben 3–2-re elbukott bajnokin érzése szerint a döntetlen lett volna a reális.

Vannak hiányzók

A Nyíradonyt a legutóbbi idényben csupán egy hajszál választotta el a bajnoki címtől, ám az új szezonnak ismét az aranyérem reményében vágott neki az egylet. A legfényesebb medália felé vezető úton a hétvégén újabb lépést tehetnek Orosz János tanítványai, akik szombaton 15.30-tól a szintén merész álmokat szövögető Hajdúböszörmény otthonában lépnek pályára.

Nem kertelünk, egyértelműen az első helyre pályázunk, bár nem lesz könnyű dolgunk.”

– A tavalyihoz képest idén jóval sűrűbb a mezőny, öt-hat csapat álmodozhat a dobogóról. A nyáron nem volt nagy mozgás nálunk, négy labdarúgó távozott, ugyanennyi érkezett hozzánk. Jól sikerültek az igazolások, bővültek a variációs lehetőségeim. Sajnos jelenleg többen is sérüléssel, valamint betegséggel bajlódnak. Hogy mire számítok a böszörményi ütközeten? Érdekesség, hogy rövid időn belül harmadszor találkozunk, korábban felkészülési mérkőzésen csaptunk össze velük, valamint a Magyar Kupában is a Böszörményt kaptuk meg. Ellenlábasunk játéka a labdabirtoklásra épül, masszív középpályás sorral rendelkezik. A kupameccsen bő félóra alatt 3–0-ra elhúztunk, emiatt valószínűleg óvatosabb stílusban kezdenek majd – zárta mondandóját Orosz János.

