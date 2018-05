Újra a dobogón a Loki

A keleti rangadó mindig kiemelt jelentőséggel bír a Diósgyőr és a Loki alakulatai között, de ezúttal még fontosabb volt a szombat délutáni mérkőzés, hiszen a vendégek úgy érkeztek a Nagyerdei Stadionba, hogy a kieséstől rettegnek, a házigazdák pedig a bronzéremért vannak versenyben.

Sorsdöntő első perc

Várható volt tehát, hogy nem lesz eseménytelen a kilencven perc, de az első minutum eseményei így is váratlanul érintették a szurkolókat. Egy remek indítást követően Sós Bence hagyta állva védőjét, majd amikor belépett a tizenhatos környékén elé, Tamás ellökte. Piros lappal büntette a megmozdulást a játékvezető, és ez meghatározta az esélyeket. A szabadrúgás után Tabakovic be is talált, de akkor még les miatt nem örülhetett a csatár, nem úgy a 13. percben, akkor már érvényes gólt fejelt a cívisvárosi játékos.

Eldőlni látszott a találkozó a 41. percben, amikor Haris Tabakovic megduplázta a debreceniek előnyét.

Felléptek a dobogóra

A második félidő elején még a Loki dominált, de az utolsó félórára érthetetlenül visszaesett a teljesítménye, és a Diósgyőr mind veszélyesebbé vált. Amikor a 72. percben beállt Bacsa Patrik, a vendégek szurkolótábora felhördült, és, hogy mennyire joggal bíztak a támadóban a miskolciak, azt egy pillanattal később góllal igazolta Bacsa.

Mindent megtett a DVTK azért, hogy legalább pontot mentsen, de az igyekezetüket végül nem koronázta siker.

Herczeg András együttese végül megszerezte a három pontot, és ezzel újra fellépett a dobogó harmadik fokára. A következő mérkőzésre a Balmazújváros ellen kerül sor, szombaton idegenben.

TN

OTP Bank Liga, 30. forduló

DVSC-Diósgyőr 2–1 (2-0)

Nagyerdei Stadion, 3383 néző. Vezette: Farkas (Albert, Theodoros)

DVSC: Nagy S. – Filip, Kinyik, Szatmári, Barna – Jovanovic, Kusnyír (Könyves, 70.), Tőszér, Varga K. – Sós (Tisza, 65.), Tabakovic (Takács, 49.)

Diósgyőr: Rados – Nagy T., Karan, Tamás, Forgács – Hasani (Vela, 56.), Kocsis, Ugrai, Busai, Varga J. (Ternován, 61.) – Ioannidis (Bacsa, 72.)

Gól: 1-0 Tabakovic (13.), 2-0 Tabakovic (41.), 2-1 Bacsa (73.)

Sárga lap: Ugrai (36.), Kinyik (52.), Kusnyír (56.), Barna (65.), Filip (87.)

Kiállítva: Tamás (1.)

Mesterszemmel

Herczeg András: Az első félidőben nem volt gond, a második félidő utolsó 30 percéről inkább nem szólok. Tudatosan készültünk, hogy a DVTK fent védekezik, erre készültünk, ebből volt a kiállítás. Uraltuk a játékot, rúgtunk két gólt. A második félidőben túl nyugodtak voltak a játékosok, kényelmesre vették a játékot, taktikailag is fegyelmezetlenek voltak. Azt gondoltuk, megvan ez a mérkőzés 2-0 után. Rúghattunk volna egy harmadikat is, de nehézzé tettük a mérkőzést.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: A mérkőzés első percében történt eset meghatározta az egész találkozót. A csapat két koncentrációs hibát követett el, amiből gólt kapott, de az együttes olyan szellemi és lelki erőt mutatott, amire lehet építeni. Úgy éreztem, hogy ki tudunk egyenlíteni, a második félidőben megvoltak a helyzeteink. Büszke vagyok a csapatra és arra, amit mutattak a játékosok.

