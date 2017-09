Újoncként nincs nagy teher a DEAC gárdáján

Az előző idényben a másodosztályt megnyerő DEAC a Naturtex-SZTE-Szedeákot fogadja pénteken 18 órától az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

Berényi Sándor együttese jelentősen átalakult a holtszezonban, a legnagyobb veszteség talán az egykori válogatott center, Szabó Miklós lehet, de Kovács Imre, Erdei Ádám, Pék Dávid és Varga Ádám sem készül már az A-csoportos kerettel. Az érkezők oldalán viszont komoly erősítéseket találunk, az épp a Szegedtől távozó Ivan Lilov, a Szombathelyről érkező Bognár Kristóf és az amerikai Isaiah Armwood nagy segítségére lehet a csapatnak. A Fazekas Csaba, Godwin Omeneka, Fekete Viktor hármas pedig a fiatal tengelyt erősíti a DEAC-ban.

A pénteki ellenfél az elmúlt esztendőben épp, hogy csak lemaradt a rájátszásról, összesítésben a kilencedik helyen végeztek. – A legnagyobb erőssége a szegedieknek, hogy a csapat magja már több éve együtt kosárlabdázik, jól ismerik egymást, egy összeszokott társaságról van szó. A rutinos játékosok és a feltörekvő fiatalok nagyszerű egyveleget alkotnak, ráadásul a szerkezetük is kellemetlen, hiszen szinte mindenki tud háttal a gyűrűnek is játszani – mondta a szegedi születésű Molnár András. – Az a teher, ami a győzelmi kényszer miatt rajtunk volt a másodosztályban, most lekerült rólunk, azt gondolom, hogy felszabadultan kell játszanunk pénteken. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, a nyomás a Szedeákon van, tőlük mindenki elvárja, hogy nyerjenek az újonc otthonában. Felkészültünk az ellenfélből, azon leszünk, hogy rögtön az első fordulóban meglepetést szerezzünk – zárta szavait a csapatkapitány.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA