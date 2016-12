Ujhelyi István: magyar kezdeményezésre létrejön az Európa Turisztikai Fővárosa program

Két hét múlva Madridban írják alá az erről szóló megállapodást – mondta, és megjegyezte, remélhetőleg több évtizedes programot hoznak létre az Európa Kulturális Fővárosa programhoz hasonlóan. A projekt első évét az Európai Bizottság 2,5 millió euróval támogatja – ismertette. A tervek szerint a címet évente három kategóriában osztják ki, nagyvárosi, területi-településcsoportok kategóriában, valamint a kistelepülések és szakmai közösségek kreatív ötleteit is díjaznák. Beszámolója szerint a szakmai szervezetek támogatják az elképzelést, és a kuratórium megalapítását.

Ujhelyi István az európai turisztikai ágazatban kiemelten fontosnak nevezte az érdekérvényesítést, mert Európa ugyan ma a világ vezető turisztikai térsége, de óriási a verseny. Európa gyorsan veszíthet a turisztikai érkezések számából, és az ágazat a 3. legnagyobb gazdasági ág Európán belül, mintegy 25 millió ember munkahelye – mondta.

Közölte azt is, hogy létrehoztak egy kerekasztalt a vízumkódex újrafogalmazására, ezt már 38 ágazati szakmai szervezet aláírta. A magyar turizmust is segítő vízumkönnyítések ügye azonban elakadt az Európai Tanácsnál, a megoldás gyorsítása érdekében a politikus a magyar kormány segítségét kérte. Előrelépést sürgetett abban is, hogy legyen magyar részvétel több európai ágazati szervezetben, hogy a magyar vendéglátás, és turizmus még jobban bekapcsolódjon az európai vérkeringésbe.

A magyar képviselő kezdeményezésére foglalkoznak az európai ifjúsági munkanélküliség megoldására kidolgozott javaslattal, amelyben az Európai Bizottság anyagi támogatásával indítanának átképzést vagy gyakornoki programot, amely megoldást jelenthetne az ágazati munkaerőhiányra is – mondta. Jövőre ennek lehet konkrét eredménye – tette hozzá.

Jövőre indulhat az a program is, amellyel az Európai Parlament javaslata értelmében 18 éves korában minden uniós állampolgár kapna egy 30 napos időszak alatt korlátlan vasúti utazásra jogosító bérletet, hogy így bejárhassák az Európai Unió országait. A Szabad Európa Kártya projektben Magyarország lehetne az a kezdeményező ország, amely külön programot dolgozna ki a korosztálynak, szálláshelyekkel együttműködésben. Ezt a tervet jelezte a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is – mondta.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA