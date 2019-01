Újévi varázslat St. Martinnal

Kiss Zsigmond alpolgármester újévi beszédében reményét fejezte ki, hogy a város számos fejlesztéssel gazdagodhat majd. Hangsúlyozta, az önkormányzat mindent megtesz, hogy az idei év a sikereké legyen. S ebben számítanak a városlakók, civilek, vállalkozók együttműködésére.

Fotó: magánarchívum

Ezt követően St. Martin adta át a jövőre vonatkozó jókívánságát: „Kívánok önöknek is Mindenből Eleget!”. A koncertjén a világzene, a klasszikus zene slágerei mellett bemutatta improvizatív játékát is. Az Átok vagy Áldás című dal éneklésébe a közönség is bekapcsolódott.

Fotó: magánarchívum

– Tányér József –

