Újabb volt orosz minisztert vontak felelősségre csalás miatt

Isajev Dmitrij Medvegyev kormányfő kabinetjének második volt minisztere, aki ellen a héten eljárás indult, és az első olyan felelősségre vont személy Oroszországban, aki korábban regionális elnöki megbízott is volt. A gyanúsított, aki az orosz Távol-Keleten töltötte be ezt a feladatkört, 2012-2013-ban a régió fejlesztéséért felelős tárca vezetője volt, korábban pedig, 1991 és 2009 között, a Habarovszki terület kormányzói tisztségét töltötte be.

A hatóságok szerint Isajev a saját cégén keresztül erősen megemelt áron adott bérbe ingatlanokat a Rosznyeftynek, amikor 2014 és 2017 között az olajvállalat alelnöke volt.

Isajevvel együtt csütörtökön több bizalmasát és a fiát is őrizetbe vették a Távol-Keleten, illegális fakitermeléssel összefüggő bűncselekmények címén. Az RBK gazdasági napilap által megszólaltatott szakértők a történteket egyebek között azzal hozták összefüggésbe, hogy a politikus tavaly ősszel a habarovszki kormányzóválasztás idején a Kreml jelöltjével szemben a liberális demokrata Szergej Furgalt támogatta, aki váratlanul el is nyerte a tisztséget.

Szerdán egy moszkvai bíróság Mihail Abizov, a nyílt kormányzásért felelős volt miniszter előzetes letartóztatását rendelte el. A hatóságok milliárdos sikkasztással és bűnszövetkezet létrehozásával vádolják a korábbi – tárca nélküli – kormánytagot.

– MTI –

