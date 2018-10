Újabb ügyfelet veszített a TomTom, tovább gyengült a részvénye

A TomTom értékesítési árbevétele a harmadik negyedévben 220 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 219 millió euróról. Működési eredménye viszont 62,4 millió euró lett, szemben a bázisidőszaki 35,5 millió euróval és az átlagosan 41 millió eurós piaci várakozással.

A Volvo autógyárral navigációs berendezések és szolgáltatások szállításáról 2016-ban bejelentett és a tervek szerint 2019-ben életbe lépő szerződés azonban a keddi eredménybeszámoló szerint nem valósul meg.

A TomTom részvénye kedden tizenegy százalékot veszített a bejelentés hatására.

A Volvo-hír tovább rontja a TomTom üzleti kilátásait. Az elmúlt hónapban, szeptember közepén ugyanis egy másik jelentős ügyfele, a Renault-Nissan-Mitsubishi autóipari konszern jelentette be átállását az Android operációs rendszer járműinformatikai alkalmazására. Ez egyebek között azt is jelenti, hogy a járművek vezetői okostelefonjaik nélkül is használhatják majd az autók információs központjában a Google navigációs rendszerét.

A TomTom részvény a szeptemberi bejelentést követően 25 százalékot veszített árfolyamából, ennek nagy részét azonban azóta visszaszerezte.

A Google megjelenésével három szereplősre bővült a gyárilag beépített járműnavigációs berendezések és szolgáltatások korábban a HERE és a TomTom által uralt piaca.

A TomTom a kétezres évek elején különálló navigációs eszközeivel tört be a világpiacra, azóta azonban az okostelefonok térnyerésével párhuzamosan jelentősen veszített piaci részesedéséből. A cég ezért profilját az autógyártók információs rendszereibe integrált navigációs alkalmazására állította át annak reményében, hogy a gyártók a saját beépített navigációs rendszert részesítik előnyben az okostelefonokkal szemben.

A TomTom tavaly 903 millió euró forgalom után 204 millió euró veszteséget szenvedett el. Mostani negyedéves beszámolója alkalmából éves árbevétel előrejelzését 850 millió euróra emelte a korábban kilátásba helyezett 825 millió euróról. Tavaly a TomTom bevételének egyharmadát navigációs rendszerének licenc bevétele adta.

– MTI –

