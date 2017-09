Újabb történelmi lecke, most a szoboszlói fociról

A debreceni tanár és sporttörténész, Sándor Mihály már számos futballtémájú kötettel örvendeztette meg a sportág szerelmeseit. Idén újabb nagy műgonddal megírt könyvvel jelentkezett, melynek A hajdúszoboszlói futball 105 éve (1912-2017) címet adta.

A szerzőt először magáról a könyv megalkotásának ötletéről kérdeztük meg.

– Tavaly július végén játszott Balmazújvároson a Palermo, s az öcsémmel elmentünk megnézni az olasz csapatot, és persze Balogh Norbit, a csatárukat is, aki végül nem lépett pályára. A meccs után odalépett hozzám egy úriember, dr. Sléder Tamás, s nekem szegezte a kérdést, hogy nem akarok-e egy olyan könyvet írni a szoboszlói labdarúgásról, mint amilyen a BUSE történetéről szóló kötetem. Rögtön rávágtam, hogy nagyon szívesen. Október végén Tamás jelezte, hogy indulhat a munka, mert megvan rá a pénz az önkormányzat és a helyi vállalkozók jóvoltából – avatott be bennünket Sándor Mihály.

Az író elmondta, hogy az 1912-től 1945-ig terjedő időszakot tekintve nagyon nehéz volt a kutatómunka, mert akkoriban a szoboszlói csapat alig játszott, nem volt rendszeres tagja a Kelet-Magyarországi Labdarúgó Alszövetségnek. Összesen egy bajnoki szezont játszottak abban az időben végig, egy négycsapatos osztályban. – Ezek nehezítő körülmények voltak, az adatokat mikrofilmről tudtam felkutatni. 1945 után már a Néplap, illetve a szoboszlói újság is rendszeresen foglalkozott a csapattal, azonban az akkori klubok csak a hirdetésért fizettek, hogy betegyék, mikor lesz a meccs és hol. A mérkőzés után már nem volt nekik fontos, hogy az eredményről és az összeállításokról is beszámoljanak az újságok. A hetvenes évekre ez teljesen megváltozott, az már a bőség zavara volt számomra, arra kellett figyelnem, hogy ne legyen ezer oldalas a könyv – mesélte a szerző.

Nagy idők nagy tanúi

Idén nyáron, a HSE 105. évfordulójára elkészült a városban az új klubház, amelyet szeptember közepén adnak át, itt tartják majd a könyv bemutatóját is szeptember 15-én. Mint megtudtuk, az alkotó a napi feladatai mellett igencsak feszített tempóban dolgozott, hogy időre elkészüljön a kiadvány.

– A képanyag jórészt a II. világháború után készült, de a korábbi évekből származó fotók is kötődnek természetesen a hajdúszoboszlói labdarúgáshoz. Nehéz volt azokat a képeket beazonosítani, hiszen abból a korszakból már nagyon kevesen élnek ma is. Három veterán futballista volt segítségemre, akik még emlékeztek azokra az időkre. Egri Samu bácsi több mint húsz éven át focizott a csapatban, ők egyébként korábban szobrot is emeltek a szoboszlói labdarúgásnak, a 90 éves Barbócz László, aki most Miskolcon él és Szalóki Lajos bácsi, aki 95 éves volt most augusztusban. Ő a legnagyobb név, futballozott a román első osztályban is, a Rapid Bukarestben – az akkori CFR – és a Temesvári Vasutasban is. Csak azért nem lett román válogatott, mert nem volt hajlandó letenni a román állampolgársági esküt, inkább átszökött Magyarországra. Szerepelnek a kötetben érdekes meccsek, például a guineai válogatott elleni vagy csehszlovák első osztályú csapatok ellen vívott találkozók, ezekről főként az idősebb focisták emlékezetéből van információnk – nyilatkozta Sándor Mihály, hozzátéve, a könyv nagyon baráti áron kapható, ugyanis nem üzleti vállalkozásnak szánják.

HBN-TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA