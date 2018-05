Újabb szoros meccset játszott a DVSE, végül egy góllal maradtak alul

Utolsó hazai meccsét vívta meg a 2017/18-as idényben a DVSE, a Honvéd látogatott szerdán este a Debreceni Sportuszodába. Nagy téttel bírt az összecsapás, ugyanis a hetedik helyért csatáztak a csapatok, a párharc az egyik fél második győzelméig tart. Múlt szombaton a fővárosban találkoztak a gárdák, és hiába vezettek már 7–2-re is a cívisvárosiak, végül Vad Lajos tanítványai nyertek 10–9-re. Így lépéselőnybe kerültek Szívós Mártonék, akik nyugodtabban várhatták a hétközi derbit. Ugyanakkor a Komlósi-alakulatnak is megvoltak a céljai, nyerniük kellett ahhoz, hogy maradjon esélyük egy harmadik mérkőzésre, és ezzel a hetedik pozíció megszerzésére.

Mindent meg is tettek a siker érdekében a hajdúságiak, a viszonylag gyengébb kezdés után belelendültek, és még az utolsó percben is partiban voltak a budapestiekkel, akik végül egy góllal, 13–12-re tudtak nyerni.

Nem tudtak meglépni

Gyárfás Tamás akciógólja adta meg az alaphangot, majd a másik oldalon Lukas Durik használt ki egy ember­előnyös helyzetet. Simon Roland is eredményesen zárt le egy támadást, de Boros Tamás is villant. Szívós Márton is jelezte, a medencében van, Gyárfás pedig már kettőnél tartott, 2–4. A Debrecen csapatkapitánya, Kállay Márk azonban nem hagyta, hogy nagyon leszakítsa őket a Honvéd, az első negyed végén 3–4 állt az eredményjelzőn.

Újra megmérkőzött a Honvéd és a DVSE | Fotó: Derencsényi István

A második etapot is egy Gyárfás-találat nyitotta, ám Stefan Vidovic is bejelentkezett. A játékrész derekán gyors gólváltás történt Szívós és Vidovic között, aztán jött Fekete Gergő, és egálra hozta a meccset, 6–6. Sőt, a nagyszünet előtti pillanatokban a vezetést is átvette a DVSE, Szőke Szabolcs lőtte előnybe az övéit.

A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, hol az egyik, hol a másik egylet vezetett, vagy épp egyenlő volt az eredmény, épp 10–10 volt, mikor ráfordultak az utolsó nyolc percre a felek.

Egy gól

Boros büntetőből talált be, csak épp Honvéd is kapott egy ötméterest, 11–11. Ezt Boros nem hagyta annyiban, ahogyan a pestiek sem, hatalmas küzdelem végül egy góllal, 13–12-re nyertek Szívósék, megszerezve ezzel az OB I. idei pontvadászatának hetedik helyét, a Debrecen nyolcadikként zárt.

SZADÓ

A tények

DVSE–Honvéd 12–13 (3–4, 4–2, 3–4, 2–3)

Debreceni Sportuszoda, vezette: Berki András, Tordai Gábor

A DVSE gólszerzői: Boros Tamás 5, Stefan Vidovic 2, Szőke Szabolcs 1, Kállay Márk 1, Fekete Gergő 1, Smitula Gergő 1, Lukas Durik 1

A Honvéd gólszerzői: Szivós Márton 3, Gyárfás Tamás 3, Kiss Bálint 2, Simon Roland Zsolt 2, dr. Illés Sándor 2, Irmes Pál 1

Gól/Akciólövés: 5/17, illetve 8/21

Gól/Centerlövés: 0/1, illetve 0/2

Gól/Büntetődobás: 2/2, illetve 2/3

Gól/Megúszásgól: 0/1 , illetve 0/0

Gól/Emberelőnyből: 4/9, illetve 2/9

Kipontozódott: Simon Roland Zsolt, Simon Adrián

VISSZA A KEZDŐOLDALRA