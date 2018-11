Újabb skalpot szereztek a debreceni röpisek

Szombaton délután ismét egy NB I-es együttes U21-es csapatával játszott a DSZC-Eötvös DSE, Barnucz Grétáék ezúttal a Jászberényi Röplabda Klubot fogadták. Nagy küzdelemre volt kilátás, hiszen a forduló előtt mindkét gárda négy győzelemmel és egy vereséggel állt, a házigazdák a tabella második, a vendégek a harmadik helyén.

Egy pontra kettővel válaszoltak

Már a bemelegítésnél egész színvonalas ütőpárbaj alakult ki, a berényiek közül főleg Blázsovics Dorka, Riczkó Gabriella és Faragó Fanni, míg debreceni oldalon többen is feltűnően erősen ütötték meg a labdákat. A mérkőzés első pontját vendégnyitás visszatámadásával a DSZC-Eötvös DSE szerezte, majd annyira belelendültek Fehér Panniék, hogy 7:3-as vezetésnél már időt is kért az ellenfél edzője. A játék képe azonban ezután sem változott, egy berényi pontra általában kettővel válaszoltak Miholecz Melittáék. A végjátékban egy picit ugyan csökkent az előny, de a csereként beállt Molnár Vivien két szép megoldása és Harmati Andrea magas sánca gyorsan lehűtötték a berényi reményeket.

Szoros második szett

A második játszmában ott folytatta a hajdúsági gárda ahol az elsőben abbahagyta, ezúttal már 6:2-nél időt kért Makai Péter. Ezután közelebb is kerültek a vendégek, többször egy pontra is megközelítették Domonkos Kittiéket. A kiélezett helyzetekben azonban ismét jobban tudtak koncentrálni Németi Rebekáék és a csapatba visszatért Dr. Kovács Katalin jó mezőnymunkájának is köszönhetően megduplázták előnyüket.

Bár a harmadik játékrészben még a Jászberényi Röplabda Klub vezetett 2:4-re, hamar átvette az irányítást a DSZC-Eötvös DSE és ezután már csak egy csapat volt a pályán. Gyakorlatilag tetszés szerint érték el pontjaikat Vojth Ildikóék, még úgy is nagy lett a különbség, hogy több nyitást vétettek a házigazdák. Több labdamenet végén vastaps köszöntette a hazaiak eredményes játékát. Kovács-Miskolczi Noémi eredményes szervái után már csak az volt a különbség, hogy a vendégek elérik-e a 10 pontot.

Szombaton ismét meccs

Ezzel a győzelemmel megtartotta második helyét a táblázaton a DSZC-Eötvös DSE, amely egyedüli NB II-es csapat az első négyben. Az első Békéscsabai RSE, a harmadik Fatum Nyíregyháza és a negyedik helyre csúszott Jászberényi Röplabda Klub mindannyian NB I-es egyesületek U21-es csapatai. A DSZC-Eötvös DSE legközelebb szombaton 17 órai kezdéssel a Miskolci Városi Sportiskolához látogat.

A tények

DSZC-Eötvös DSE–Jászberényi Röplabda Klub 3:0 (14, 22, 9)

Eötvös DSE: Fehér Anna Ditta, Vojth Ildikó, Miholecz Melitta, Domonkos Kitti, Németi Rebeka, Barnucz Gréta. Csere: Dr. Kovács Katalin, Harmati Andrea, Molnár Vivien, Kovács-Miskolczi Noémi. Edző: Szombathy András.

