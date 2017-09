Újabb rangos trófeáért tempózik a debreceni sellőlány

A törökországi Antalya városában e hét végén megrendezésre kerülő döntőn kiderül, ki lesz az idei évi világkupa-versenysorozat összetett győztese. A cívisvárosi sellőlánynak igen jó esélyei vannak.

– Idén eddig 8 aranyérmet szereztem az elmúlt 3 forduló alkalmával, amivel jelenleg az összetett verseny élén vagyok, de a legtöbb pontot az utolsó verseny döntő futamaiért adják. Eddig még nem volt alkalmam végigversenyezni a korábbi világkupa-évadokat, így az összetett elsőség még hiányzik a gyűjteményemből. Az idei versenyszezonban minden fordulón ott tudtunk lenni, bízom benne, hogy ez a verseny is jól sikerül majd, és meglesz a végső siker is – latolgatta az esélyeit a nyáron 2 világrekordot is úszó uszonyosklasszis.

Arra a kérdésre, hogy sikerült-e feltöltődni a júliusban nagy sikert hozó Világjátékok után, mosolyogva válaszolt: „Életem egyik legnagyobb élménye volt az idei Világjátékok, ahol ráadásul a saját várakozásaimat is sikerült felülmúlnom. Ez akkora lendületet adott, hogy alig vártam a pihenő végét, a hétvégi világkupára pedig mindenképpen fel akartam készülni. A pihenő most mondhatom, hogy kötelező is volt, mert újabb 4 éves ciklus kezdődik, amit szeretnék az előzőhöz hasonlóan, jól felépítve és eredményesen végigvinni.”

A hétvégi uszonyosúszó világkupa medencés versenyeit szombaton és vasárnap rendezik, ahol Senánszky 3 versenyszámban ugrik majd vízbe, ráadásul mindháromban ő az aktuális világcsúcstartó is.

