Újabb nő gyanúsítja Ronaldót szexuális zaklatással

Nem csitulnak a kedélyek Cristiano Ronaldo állítólagos nemi erőszakkal kapcsolatos ügye körül, most egy újabb nő állítja, őt is zaklatta korábban a portugál szupersztár – számolt be róla a Nemzeti Sport Online.

Az angol média arról számol be, hogy egy nő felvette a kapcsolatot Leslie Stovall-lal, azzal a londoni ügyvéddel, aki Kathryn Mayorgát is képviseli az ügyben.

Stovall úgy nyilatkozott a Daily Mailnek, hogy megkereste egy nő, aki azt állítja, hasonló dolog történt vele, mint amerikai ügyfelével.

A most felbukkanó hölgy nevét nem hozták nyilvánosságra, vallomását már eljuttatták a Las Vegas-i rendőrségnek.

Mint ismert, egy amerikai nő nemi erőszak vádjával beperelte Cristiano Ronaldót még egy 2009-es eset miatt, majd a Las Vegas-i rendőrség közleményben jelezte, hogy ismét nyomozást indított az ügyben. A portugál futballista közleményben reagált a vádakra, majd jelenlegi klubja, az olasz Juventus is biztosította támogatásáról.

