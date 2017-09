Újabb német cég települ Debrecenbe

Az 1902-ben alapított családi vállalkozás, a Diehl Stiftung & Co KG öt iparágban (Diehl Metall, Controls, Defence, Aerosystems, Metering) összesen 16 ezer alkalmazottal évi 3 milliárd eurós fogalmat bonyolít. A Diehl Aerosystems a világ legnagyobb repülőgépgyártó vállalataival (Airbus, Boeing, Eurocopter, Embraer) áll kapcsolatban. Fedélzeti világítási és elektronikai rendszereket, légi irányító rendszereket, repülőgépkabin-alkatrészeket gyárt.

A Diehl Aerosystems magyarországi leányvállalata, a Diehl Aircabin Hungary Kft. 2011 óta Nyírbátorban az Airbus A320 és A330 típusok alkatrészeit állítja elő 5500 négyzetméteres gyártócsarnokban, 570 alkalmazottal. Idén a cég kormányzati támogatással újabb 230 főnek teremt munkát.

A vállalat magyarországi jelenlétének újabb állomása lesz a debreceni mérnöki központ létrehozása 2,7 milliárd forint értékű fejlesztés keretében. Az első ütemben itt 150 munkatársat – többségük mérnököket – alkalmaznak, akik a világ vezető repülőgépgyártóinak fognak alkatrészeket tervezni – áll a debreceni önkormányzat közleményében.

Fotó: debreceni önkormányzat

Papp László, Debrecen polgármestere a bejelentés kapcsán elmondta: 10 évvel ezelőtt jelentek meg az üzleti szolgáltatás első képviselői Debrecenben. Azóta komoly fejlődésen ment keresztül a szektor, s ma már több mint 3 ezren dolgoznak ebben az ágazatban a városban. Az üzleti szolgáltatások első szintjétől, a telefonos ügyfélszolgálattól mára eljutottunk a legmagasabb szintig. Az IT- és a pénzügyi szolgáltatások mellett most a Diehl beruházásával megjelenik a mérnöki szolgáltatás is. Ez a 2,7 milliárd forint értékű fejlesztés mérföldkő a város gazdasága mellett a Debreceni Egyetem és a debreceni mérnökképzés számára is, hiszen magasan kvalifikált mérnököknek nyújt karrierlehetőséget Debrecenben.

Mint az önkormányzat közleményéből kiderül, több független intézmény is elismerően nyilatkozott a debreceni üzleti környezettel kapcsolatban: a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) Investor of the Year díja, vagy a CEE Shared Services and Outsourcing Awards Az év feltörekvő városa díj és a Világbank régiós Doing Business felmérésének eredményei visszaigazolják, hogy jó úton jár a debreceni gazdaságfejlesztés. Minden eleme abba az irányba mutat, hogy minél kedvezőbb körülményeket tudjon nyújtani a befektetőknek.

