Újabb négy évre Kósa Lajost választották a korcsolyaszövetség elnökének

A 41 szavazásra jogosult szervezetből 30 képviseltette magát a pénteki eseményen, és az egyetlen elnökjelölt 29 támogató voksot kapott a titkos szavazáson. Kósa Lajos 2011 óta irányítja a szövetséget, azaz harmadszor szavaztak bizalmat neki a küldöttek.

A nyolc elnökségi tag megválasztása után a vezető testület rögtön össze is ült, hogy megszavazza a leköszönő, de az elnökségben továbbra is jelen lévő Orendi Mihály ügyvezető utódját, aki Schulek Csaba lett. A további vezető tisztségekben nem történt változás, azaz továbbra is Bathó Ferenc az alelnök, a pontozásos szakágat Gurgen Vardanjan, míg a gyorsaságit Telegdi Attila vezeti.

“A legsikeresebb szezonon vagyunk túl. Az olimpiai aranyérem azt mutatja, a szövetség felnőtt a feladathoz” – mondta a közgyűlésen Kósa Lajos, aki hozzátette, felkészült a folytatásra, és vannak még elérendő célok, például hogy meglegyen az első női aranyérem is a téli olimpiákon.

A sportvezető a további célok között említette a szakemberképzést és a tömegbázis szélesítését. Előbbivel kapcsolatban megjegyezte, a Testnevelési Egyetemen már nyolc fővel zajlik korcsolyaedzők képzése, de ezt a létszámot növelni szeretné, mert az elfogadott kormányprogram alapján mind a 23 megyei jogú városban lesz fedett jégpálya, azaz hamarosan nagy szükség lesz a fiatalokkal foglalkozó edzőkre. Utóbbit illetően úgy fogalmazott, hogy a százat sem éri el az igazolt versenyzők száma a gyorsasági szakágban, máshol el se hinnék, hogy ilyen létszámból sikerült olimpiai bajnok váltót nevelni. Szintén fontosnak nevezte, hogy a következő négy évben valamennyi szakág előrelépjen.

A Nemzeti Korcsolyázó Központról (NKK) azt mondta, hogy a költségvetésben szerepel a létesítmény tervezése, amely 2,5 milliárd forint, és remélhetőleg 2019-ben már az építése is elkezdődhet. Az NKK egy nagypályás és négy kispályás jégfelületet, valamint curlingpályákat is magában foglal majd. Kósa Lajos a költségvetésről azt mondta, hogy állandósítani kell az olimpia évében meglévő 1,5 milliárd forintot, hogy tartani tudják ezt az eredményességet.

Az elnök szót ejtett egy holland doppingügyről is, amelynek lehet magyar vonatkozása. A holland női váltóval olimpiai bronzérmes, egyéniben pedig 500 méteren ezüstérmes Yara van Kerkhof ugyanis abnormális értékeket produkált biológiai útleveléhez képest. A nemzetközi szövetség (ISU) ugyan felmentette, de a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezett a nemzetközi sportdöntőbíróságnál (CAS). A holland mögött a magyar váltó negyedik lett Phjongcshangban.

A közgyűlést követő sajtótájékoztatón Schulek Csaba úgy fogalmazott, nem ülnek rá a babérokra, gőzerővel dolgoznak tovább. Az NKK-ról úgy nyilatkozott: azt szeretnék, hogy a világ egyik legjobb edzőközpontja legyen.

A közgyűlés elején díjazták az elmúlt idény legjobbjait: rövidpályás gyorskorcsolyában Liu Shaolin Sándort és Jászapáti Petrát, gyorskorcsolyában Nagy Konrádot, műkorcsolyában Tóth Ivettet és jégtáncban a Lukács Ádám, Janovszkaja Anna duót.

– MTI –

