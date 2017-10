Újabb két nemzetközi filmfesztiválon díjazták Török Ferenc legutóbbi rendezését, az 1945-öt

A tájékoztatás szerint az 1945 című film kapta a Bécsi Zsidó Filmfesztivál közönségdíját a hétvégén. Az 55 alkotást felvonultató kéthetes nemzetközi rendezvénynek a magyar alkotás volt a nyitófilmje. Vasárnap este a belgiumi Waterlooban idén ötödik alkalommal megrendezett történelmi filmek fesztiválján a kritikusok zsűrije a legjobb film díjával méltatta a magyar alkotást.

Az 1945 világszerte kiemelkedő siker a filmfesztiválokon: közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanicon is. Meghívta programjába a nagypresztízsű edinburgh-i és a jeruzsálemi filmfesztivál is, utóbbin a Jad Vasem Intézet díjával tüntették ki, San Franciscóban a kritikusok díját és a közönségdíjat is elnyerte. A freistadti filmfesztiválon a legjobb játékfilm díját kapta, a Temesváron megrendezett közép- és kelet-európai filmszemlén a fődíjjal jutalmazták, és legutóbb a hollandiai Vlissingen fesztiváljáról hozta el a fődíjat.

Török Ferenc filmje 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül.

Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása erős színészgárdát vonultat fel: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakítja a fontosabb szerepeket. A forgatókönyvet Szántó T. Gábor írta a rendező közreműködésével, az operatőr Ragályi Elemér, a zeneszerző Szemző Tibor volt. Az 1945 a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában.

Török Ferenc filmjét április óta a hazai mozikban mintegy 35 ezren nézték meg, és továbbra is műsoron van – közölta a Filmalap.

