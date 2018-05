Újabb két gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság a Czeglédy-ügyben

Szanka Ferenc elmondta, két gyanúsított esetében a bíróság lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről döntött.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás.

A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg. Az ügyben 24 gyanúsított ellen folyik eljárás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn négy gyanúsítottat vett őrizetbe. Valamennyien a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. alkalmazottai voltak, és az iskolaszövetkezetek tényleges irányításában is részt vettek, segítséget nyújtva a bűncselekményekhez.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A bíróság legutóbb április elején hosszabbította meg három hónappal az előzetes letartóztatását.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA