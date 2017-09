Újabb kemény erőpróba vár a debreceni hokisokra vasárnap

A vendégekkel eddig nagyon futott a szekér; pontveszteség nélkül állnak a hazai pontvadászatban, egy vereséggel a „szomszédok” bajnokságában. Az EBEL juniorban először otthonában szorongatták meg a bivalyerős Znojmo-t, míg a hazai bajnokságban egy hatossal

intézték el a Jegesmedvéket. Biztosan hozták a három „kötelező” meccsüket; 7-3 és 9-0 a Győr, 7-0 a Hokiklub (KMH) ellen. (Az utóbb említett találkozók „pontokat érnek” mindkét bajnokságban.) A második EBYSL-meccsükön 5-0-val küldték haza a szintén nem gyenge

villach-i együttest.

Az előzményekből világosan kitűnik, hogy debrecenieknek minden tudására szüksége lesz, ha tartani akarják a tavaly óta mit sem gyengült Fejér-megyei alakulatot. Azonban a debreceni legénység is bebizonyította, hogy többre hivatott annál, amit a közelmúltban nyújtott.

Fizikálisan soha nem volt gond a mieinkkel, a koncentrációval inkább, nem is beszélve a gyenge helyzetkihasználásról. A szeptember 14-én lejátszott Znojmo elleni mérkőzés a vereség ellenére is tartalmazta már a változás kétségtelen előjeleit. Csütörtök este a Vasas

Jégcentrumban aztán végleg megtört a jég, a debreceni legénység hat góllal terhelte meg a Vasas hálóját, kétgólos győzelmet aratott és visszavágott ellenfelének a hazai pályán elszenvedett vereségért. Ezáltal az oddsok is jelentősen megváltoztak, de még mindig a

fehérváriak a debreceni rangadó esélyesei.

