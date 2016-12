Újabb gyöngyszemet fűztek a 106-os vasúti vonalra

Ünneplésre gyűltek össze mintegy ötvenen a kismarjai vasútállomáson a szerdai ködös, hideg, nyirkos időben. Nem mást, mint az 1300 lakosú falu egyik „kapujának” a vasútállomásának és környezetének megújulását ünnepelték. Az pedig, hogy ez mennyire fontos – erre is utalt köszöntőjében Balogh Zsigmond, a sárándi állomásfőnök –, jól tudták a helybeliek, hiszen az érkező először a vasútállomás épületével találkozik, itt szerzi az első benyomásait.

Ha pedig ez így van, akkor Kismarját máris a szívébe zárhatja az idegen. Ugyanis a vonatról a térkővel burkolt magasperonra léphet le, a felújított váróteremben modern menetjegypénztár és valósidejű audiovizuális utastájékoztató van, a biztonságot térfigyelőrendszer segíti. Az állomás épülete mellett mívesen faragott székelykapu – Nagy Dénes kismarjai fafaragó keze munkája, és ez már a harmadik a faluban –, illetve ott van még a fedett kerékpártároló is. Farkas István Attila polgármester köszöntőjében elmondta, hogy települése vasútállomása az „Értől az Óceánig” elnevezésű projekt keretében újult meg, amihez az Európai Unió több mint 530 millió, a fejlesztésben résztvevő 13 település önkormányzata saját forrásból 26 millió forintot adott.

Eddig soha nem látott

– Híve vagyok a vasúti közlekedésnek, mert környezetkímélőbb, mint a közúti. Remélem a Debrecen-Nagyvárad közötti közvetlen vasúti összeköttetés is megvalósul, ehhez a kismarjai vonalon csupán néhány kilométer hiányzik. Most azonban a Püspökladány-Ártánd közötti vasútvonal korszerűsítése van napirenden – mondta avatóbeszédében Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője, hozzátéve, hogy ezekben az években soha nem látott közlekedési fejlesztések valósulnak meg Biharban. A 106-os számú vasútvonalhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások mellett – vasútállomásokat korszerűsítenek, buszöblözeteket alakítanak ki például – épül az M35-ös és az M4-es autópálya, ezeket várhatóan 2019-re átadják. Mindez javítja a Biharban élők helyzetét, és remélhetőleg a tőke is megmozdul a térség felé.

HBN–KZS

Freskó a váróteremben

– A 106-os vasúti vonalhoz kapcsolódó fejlesztések eredményeként a térségben közel 25 százalékkal többen közlekednek vonattal. Ez azt jelenti, hogy naponta 1200-an választják a vasúti közlekedést. A növekedéshez hozzájárult az utazóbarátabb menetrend kialakítása is – tájékoztatott az eddigi fejlesztések eredményéről Szőllősi Roland projektmenedzser, aki a kismarjai beruházásban kiemelte a székelykapu-állítást, valamint a várótermet díszítő freskót. Ez utóbbi az egykor híres kismarjai ménest, valamint a falu távlati látképét ábrázolja.

