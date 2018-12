Újabb gyakorlómeccsen vannak túl a lokisták

Második felkészülési mérkőzést játszotta Köstner Vilmos irányításával a csapat, ezúttal hazai pályán a Békéscsaba ellen. Az Európa-bajnokságon szerepelt játékosok még szabadságukat töltik, így ugyanazzal a kerettel lépett pályára a debreceni csapat, mint bő egy héttel ezelőtt a fővárosban.

Nem okoztak csalódást

Az első tíz percben tartották a lépést a vendégek, aztán ellépett a Loki, és már hat góllal is vezetett, ám szünetig csökkentette hátrányát a Békéscsaba. Több ifjúsági korú kézilabdázó is szerepet kapott a csapatban, s a fiatalok nem okoztak csalódást, így végül 35–28-ra nyerte meg a meccset a Debrecen. A hajdúságiak gólszerzői Varsányi (4 gól), Punyko (6), Borgyos (7), Bordás (5), Bulath (4), Vantara-Kelemen (3), Arany (3), Vámosi (1), Kozma (1) és Kelemen G. (1) voltak.

Lehet még javítani

„Sok olyan dolgot viszontláttam, amit gyakoroltunk a héten. Gyors ritmusú kézilabdát próbáltunk játszani, ebben kiváló partner volt a Csaba. Ellenfelünk sokat futott, és rendkívül lelkesen játszott. A nyitott védekezéssel kicsit meg is zavartak minket, hiszen még nem gyakoroltuk, mit kell ilyen formáció ellen játszani. Sok szép dolgot láttam, igaz, hibák is becsúsztak, s a védekezésünk nem érte el a múlt heti színvonalat, ezen javítani kell. Az viszont most is kiderült, hogy az út, amin elindultunk, helyes!” – értékelte a találkozót Köstner Vilmos a gárda hivatalos honlapján.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA