Újabb erősítés: Jones érkezett a DEAC-hoz

A 185 centiméter magas, irányítóposzton bevethető játékos 2015-ben végzett a Ryerson College egyetemen, ahol öt szezonon keresztül több, mint 120 mérkőzésen 16.5 pontot átlagolt. 2011-ben hazája felnőtt válogatottjába is meghívást kapott, a Pánamerikai Játékokon pedig pályára is lépett – számolt be róla a debka.hu.

Profi karrierjét a cseh első osztályú Bohemilk Turi Svitavy együttesében kezdte a tavalyi szezonban, 39 mérkőzésen 14.7 pontot, 4.8 lepattanót, 5.4 gólpasszt és 1.9 szerzett labdát jegyzett. Az Eurobasket szakportál a bajnokság legjobb játékosai közé választotta. A 2016/17-es szezont az észt Tallinna Ulikool Kalev csapatában kezdte. Három mérkőzésen az Eurochallangeben is szerepelt.

A játékos már Debrecenben van, a csütörtök esti edzésen már csatlakozott is új csapatához, de végleges szerződtetéséről a szakmai stáb két hét próbajáték után dönt.

HBN

