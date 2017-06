Újabb életmeséket díjazott a debreceni egyesület

Kilenc évvel ezelőtt írta ki először a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete „Életmese” pályázatát, melynek célja, hogy ne vesszenek feledésbe a családi legendárium kincsei. Szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történeteinek megírására ösztönzi valamennyi korosztály tagjait 4 korcsoportban. A legjobb írásokat egy zsűri válogatja ki, és ezeket kötetbe szerkesztve is megjelentetik. A történetek ihletője lehet a család egy szeretett legendás alakja, egy történelmi sorsforduló, a párválasztás, a testvéri kapcsolat, a gyereknevelés, a családot ért veszteségek vagy boldogság, a közös munka vagy a népszokások. Mindezek a családok összetartozását, a szeretet erejét hirdethetik.

Népszerű a határon túl is

A hagyományokhoz híven idén is a Parlamentben adták át a díjakat a legjobb pályaművek szerzőinek. Az egyesület moszkvai látogatását követően idén már Oroszországból is érkeztek életmesék, de természetesen az anyaország és a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről küldték be a legtöbbet. Érdekes adalék, hogy az írásoknak csak 62 százaléka magyarországi, a felvidékiek 12, a délvidékiek 11 százalékkal vették ki részüket, az erdélyiek viszont csak 6-tal – derült ki a debreceni egyesület elnöke, Radnainé Filep Ildikó ismertetőjéből.

A mások mellett Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, valamint Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, illetve Pataki János a Kárpát–medencei Családszervezetek Szövetsége elnöke részvételével megrendezett díjátadón több mint 30 elismerést osztottak ki. Megyénkből a fiatal felnőttek kategóriájában a debreceni Pitlovana Krisztina különdíjat kapott, a 33 év felettieknél Voloncs Erzsébet Kézdiszentlélek – Debrecen helymeghatározással pályázva 4. helyezett lett.

HBN–ÉP

VISSZA A KEZDŐOLDALRA