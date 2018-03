Újabb együttműködés a Richterrel

– A Debreceni Egyetem egyik legmeghatározóbb partnere a Richter Gedeon gyógyszergyár. A rendkívül jelentős és tartós kapcsolat a mai napon az oktatásra, kutatásra, fejlesztésre kiterjedő együttműködési szerződés megújításával erősödik – jelentette ki Szilvássy Zoltán rektor csütörtökön délelőtt a Debreceni Egyetemen, ahol a Richter Gedeon Nyrt. vezetőivel írtak alá megállapodást.

Az egyetemi vezető felidézte, hogy a több mint egy évtizedes partnerség keretében hozták létre az ország első és máig egyetlen gyógyszeripari klaszterét, illetve az ország egyetlen egészségipari Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központját.

– A közös munka a tervezett oltóanyag félüzem kialakításával is folytatódik. A létesítmény jelentőségét növeli, hogy kormányhatározatban kérték fel az egyetemet, hogy vegyen részt a nemzeti oltóanyaggyár megvalósíthatóságának vizsgálatában – tette hozzá Szilvássy Zoltán.

Szilvássy Zoltán | Fotó: unideb.hu

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója kifejtette: a vállalat tíz évvel ezelőtt nagy fába vágta a fejszéjét, amikor az egészségipar egyik leggyorsabban fejlődő területén, a biotechnológiában kezdett fejlesztéseket.

Orbán Gábor | Fotó: unideb.hu

– Ebben a munkában minden segítségnek örülünk, a Debreceni Egyetemet egy nagyon komoly nemzeti erőforrásnak látjuk, amellyel együttműködve jelentősen javulnak a siker esélyei. Már most is vannak olyan megállapodások, melyek ezt segítik, s a mai nappal ezek számban és jelentőségben is nőni fognak – fogalmazott Orbán Gábor.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának az elnöke hozzátette: tíz évvel ezelőtt a debreceni biotechnológiai üzem alapításánál is fontos szempont volt az egyetemi háttér, azóta folyamatosan bővül az ipari park és a gyár is, amiben meghatározó szerepe volt a város és a kormányzat támogatásának is.

Bogsch Erik | Fotó: unideb.hu

– Cégünk mint az egyik legnagyobb múltú magyar gyógyszeripari cég számára fontos cél a tehetséges magyar szakemberek itthon tartása, és hogy a szellemi hozzáadott érték itt Magyarországon testesüljön meg – szögezte le Bogsch Erik elnök.

Bács Zoltán kancellár kiemelte, hogy a gyógyszeripari klaszter mellett a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszternek is alapítótagja a Richter az egyetemmel együtt.

Bács Zoltán | Fotó: unideb.hu

– Nagyon széles nemzetközi együttműködési körbe tudtunk belépni ezen keresztül, részben ennek köszönhető a debreceni stadion sikeres üzemeltetési modellje is. Ebben a klaszterben is rengeteg lehetőség vár ránk a Richterrel, hogy különböző életmódfejlesztési projektekben előre tudjunk lépni, akár a gyógyszer- és élelmiszeripari, valamint táplálékkiegészítő piacon – hangsúlyozta Bács Zoltán.

A szerződés aláírásán részt vett Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, aki a jövőbeni kormányzati tervekről szólva elárulta, hogy a kormány támogatja a Debreceni Egyetem mintegy négymilliárd forint értékű, funkcionális élelmiszerek fejlesztésére vonatkozó kutatási projektjét.

Kósa Lajos | Fotó: unideb.hu

– A magyar élelmiszergazdaság jövője szempontjából nyilvánvalóan jobb perspektívákat nyújtanak a funkcionális élelmiszerek, mint a hagyományos tömegáruval való megjelenés a világpiacon. Ehhez azonban megfelelő tudományos kutatási háttér kell, ezért a Debreceni Egyetem a tokaji borvidéken, Mádon hozna létre egy kutatóközpontot. Ennek kialakítását a kormány is támogatja, csakúgy mint a nemzeti oltóanyaggyár koncepciójának előkészítését – jelentette be Kósa Lajos.

Papp László polgármester elmondta: nagy öröm, hogy a városban működő és ide betelepülő cégek igénylik és használják is az egyetemi tudásbázist, a Debreceni Egyetemre mint a városi innováció hajtóművére tekintenek. 100 milliárdokban lehet mérni azt a tőkét, munkahelyteremtő beruházási értéket, amely jelentős mértékben a Debreceni Egyetem jelenlétének köszönhető.

Papp László | Fotó: unideb.hu

– Nagy öröm számunkra, hogy a Richter is folytatja debreceni üzemének fejlesztését. A debreceni biotechnológiai üzem bővítése több mint 120 új munkahelyet hoz létre a városban – tájékoztatott Debrecen első embere.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA