Újabb áldozat tett feljelentést Polanski ellen

A 61 éves nő azt állította, hogy 1972 februárjában egy gstaadi házban történt az erőszak – számolt be róla a hollywoodi szaklap a The New York Times értesülését idézve.

Renate Langer a negyedik nő, aki azzal vádolta meg a ma már 84 éves Oscar-díjas rendezőt, hogy erőszakot követett el rajta. Egy svájci rendőri szóvivő szerint Langer szeptember 26-án a St. Gallen-i rendőrségen tett feljelentést Polanski ellen.

Polanski egyik ügyvédje, Jan Olszewski elmondta, ő és ügyfele is tudnak Renate Langer állításairól. “Véleményem szerint ez a helyzet olyannyira abszurd, hogy még kommentálni is nehéz. Ennek a bejelentésnek, így 40 év eltelte után, az elsődleges célja a médiafigyelem felkeltése” – fogalmazott a Lengyelországban lévő ügyvéd.

Augusztusban Los Angelesben egy Robin néven szereplő nő ugyancsak azzal vádolta meg Polanskit, hogy 1973-ban, 16 éves korában megerőszakolta. 2010-ben pedig Charlotte Lewis brit színésznő állította, hogy 1983-ban, amikor még tinédzser volt, Polanski szexuális erőszakot követett el rajta. A rendező ügyvédje szerint Lewis hazudott.

Polanski 1977-ben egy vádalku reményében elismerte, hogy megerőszakolta a 13 éves Samantha Geimert, és 42 napot töltött börtönben. Ám mikor megtudta, hogy a vádalku ellenére súlyos büntetésre számíthat, az ítélethirdetés előtt megszökött az Egyesült Államokból, amelynek körözési listáján máig szerepel. Azóta a francia-lengyel állampolgárságú filmes Franciaországban és Svájcban él.

Az elmúlt évtizedek alatt jogi képviselői többször próbálták elérni, hogy az Egyesült Államokban mentsék fel a rendezőt, maga Geimer is ezt kérte, de a legutóbbi kísérlet sem sikerült, szeptemberben egy kaliforniai bíró ismét úgy döntött, hogy “Polanski ügye folytatódjon”.

A zürichi filmfesztiválon tartózkodó rendező, akinek hétfőn mutatták be az új filmjét, úgy fogalmazott: “Ami az én vétkemet illeti: az az ügy véget ért. Bűnösnek vallottam magam. Börtönbe mentem. Visszatértem az Egyesült Államokba, hogy letöltsem a büntetést, az emberek ezt elfelejtik vagy nem is tudnak róla. Ezután még itt, Zürichben is ülnöm kellett, ahová a filmfesztiválra érkeztem (2009-ben). Végeredményben négyszer-ötször annyit voltam őrizetben, mint amennyit megígértek.”

– MTI –

