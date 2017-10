Új típusú duális képzés indult el Debrecen egyik legnagyobb munkaadójánál

A múlt hónapban kezdődött program azért is különleges, mert az elméletet oktató tanárok is részt vesznek a csapágyak gyártására szolgáló üzemben tartott gyakorlati órákon – ismertette Tirpák Zsolt, a DSzC főigazgatója lapunkkal.

A szakember arra emlékeztetett, hogy az FAG eddig is fogadott DSzC-s gép- és villamosipari tanulmányokat folytató szakközépiskolai diákokat. Az ilyen duális képzés keretében az elméletet az iskolában, a gyakorlatot a cégnél tartják.

A most aláírt megállapodás értelmében most már azok az automatikai technikus és mechatronikai technikus képzésben részt vevők is az FAG-ba járhatnak, akik érettségi után, szakgimnáziumban tanulnak.”