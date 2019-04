Új testvére lesz a sárréti városnak

Újrarendezi, sőt bővíti testvérvárosi kapcsolatait a Sárrét menti város – tájékoztatta a Naplót Kiss Zsigmond alpolgármester. Mint elmondta, a ’80-as évek végén és a ’90-es évek elején több testvértelepülési kapcsolatot is aláírt az akkori városvezetés. 1987 augusztusában az ausztriai Fischamenddel, 1989 novemberben a finnországi Hameenlina-el, 1993 szeptemberében a hollandiai Hattemmel, erre egy hónappal az erdélyi Makfalvával létesített Püspökladány testvérvárosi viszonyt. Ezek mellé csatlakozott 2007. októberében a lengyelországi Krasnystaw.

Kiss Zsigmond elmondta, hogy mindegyik kapcsolat a közigazgatás, a kultúra, a sport, az oktatás, az egészségügy, a közművelődés területére terjed ki, és az egymás értékeinek, településeinek kölcsönös megismerésén alapul. Ugyanezzel a céllel kíván testvértelepülési szerződést aláírni Püspökladány a kárpátaljai, fekvése szerint a Tisza, mint határfolyó közvetlen túlpartján fekvő Szalókával. Egy önkormányzati küldöttség a napokban járt kint a közel 800 lelket számláló, 97 százalékban magyar lakta településen, és várhatóan augusztus 20-án, Püspökladányban írják alá a testvértelepülési megállapodást. A püspökladányiak egyébként évek óta segítik a szalókai önkormányzatot, az ott élő embereket, sőt családok között is van már kapcsolat.

Kölcsönös látogatások

De mi lesz a többi testvérvárossal? – kérdeztük Kiss Zsigmondot. – A fischamendiekkel élő kapcsolatunk van. A világhírű krampuszfutást elhozták hozzánk a múlt év decemberében, mi ősszel látogatunk ki hozzájuk. Krasnystaw-val újra rendezzük a viszonyunkat, lesznek kölcsönös látogatások az idén. Makfalvával nem csak önkormányzati, intézményi, hanem családok szintjén is megvan a kontaktus. Az erdélyi településről legutóbb a Mesél a Sárrét népmesemondó versenyen is voltak gyerekek. Elmegyünk egymás ünnepségeire, legközelebb augusztus 20-ára jönnek, továbbá váltott helyszínnel minden évben megrendezzük a Székely-Magyar Honismereti Tábort. Hameenlinna-el erősítjük az elmúlt években kissé leült viszonyunkat. Júniusban a finn városban tartják a magyar-finn találkozót, amelyen a püspökladányi küldöttség is ott lesz. Hattemmel egyelőre még nincsenek konkrét elképzeléseink, itt problémát jelenthet a viszonylag nagy távolság és az életmódbeli, valamint a szocializációs különbség.

