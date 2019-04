Új teret kaphattak az idősek

Új épületrésszel gazdagodott a Nyitott Ajtó Szociális Központ. Az intézmény szerdai, jubileumi rendezvényén Fekete Károly református püspök szentelte fel az otthon megújult részét. A hálaadó ünnepségen köszöntőt mondott Molnár Szabolcs lelkipásztor, Besztercey András, a szeretetszolgálati iroda vezetője, Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor, valamint Kiss Ilona intézményvezető.

Ajtó a közösséghez

– „Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik. Bejár és kijár majd, és legelőt talál” – idézte Jézus szavait igei szolgálatában Fekete Károly. – Nekünk fontos, hogy ezek az ajtók, melyek itt, az intézményben vannak, nyitottak legyenek, melyeken keresztül az ember egy más világra nyithat rá, ennek a nyitottságnak pedig meg kell maradnia a jövőben is. Amikor az ember hitből ajtókat keres, akkor szeretne bejutni a mennyei otthonba, az Atya házába. Ennek az otthonnak a feladata, hogy Jézus olyan ajtó legyen, mely valóságos közösséghez juttat be mindenkit. Különbözőek vagyunk, de mégis ebben az otthonban a megélt kapcsolatok jelentik azt az értéket, mely nemcsak a fizikumot és a pszichét, az intellektuális igényünket elégíti ki, hanem közösségi igényt is, mely „kolóniát” teremt – ahogy az Újszövetség írja. Olyan közösséget jelent ez, ahol egymásra számíthatunk, s ez óriási érték. Annyi különböző sorsot cipelünk, ahányan vagyunk. Rászorultságunkban és életkorunkban is különbözőek vagyunk, és mégis a sok különbözőség egységgé kovácsol bennünket. Évek alatt örömteli tapasztalattá vált, hogy Jézus az ajtó a valóságos emberi közösséghez – fogalmazott Fekete Károly.

Több helyen, több segítséggel

A központ 1995-ben három önkéntes munkájával kezdte meg a működését, de mára harmincnégy munkatárssal több száz rászoruló ellátásáról gondoskodnak. Az idősek nappali ellátásának részeként kulturális programokkal, egészségvédelmi előadásokkal és hitéleti alkalmakkal teszik teljessé hatvan szépkorú életét. Házi segítségnyújtás formájában száznyolc idős emberről gondoskodik az intézmény, nekik saját otthonukban segítenek a gondozók. A támogató szolgálat a súlyos fogyatékkal élőknek is segítséget nyújt, hiszen vizsgálatokra, iskolába szállítják és kísérik a betegeket az ápolók. A Nyitott Ajtó Szociális Központhoz tartozik a Péterfia utcán található Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője és Éjjeli Menedékhelye is, amely a téli időszakban megközelítőleg száz rászoruló számára nyújt szállást és élelmet.

Az új, emeleti épületrészben közösségi termet, konyhát, akadálymentes mosdót és irodákat is kialakítottak, a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bálon összegyűlt adományból pedig korlátlifttel is fel tudták szerelni a bejáratot. A korábbi épületben megüresedett terekben pihenőhelyiséget és lelki gondozói szobát alakítottak ki.

