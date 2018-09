Új tehetség szombat este az Ady parkban

Producer, rapper és énekes, aki jelenleg Debrecenben tanul. 2011 óta készít dalokat, 2013 óta pedig produceri munkát is végez mások és saját maga számára is.

Zenéje egyfajta kísérletező formája az újhullámos hip-hopnak, ám sok műfajból, mint pl. a pop, rock vagy a soul kölcsönöz elemeket. Stílusára leginkább a kurrens nyugati zenészek, többek közt Kendrick Lamar, ­Childish Gambino, BROCKHAMPTON, Drake to The xx, Michael Jackson, Lorde, The Black Keys vagy a Vampire Weekend hatottak. A legújabb számok is megszólalnak élőben, többek között a „Like A Fire” is, amihez nemrég videoklip is készült.

HBN

