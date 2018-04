Új távlatok nyílnak meg a debreceni egyetemi sportklub életében

Még januárban megalakította hokiszakosztályát a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség nem sokkal később felvett tagjai sorába. Mindez azt jelenti, hogy a DHK “földbeállása” után ismét lesz felnőtt csapata a városnak, amely az első osztályba igyekszik – ebből az apropóból tartottak kedden sajtótájékoztatót a Debreceni Egyetemen.

Férfias sport

Az eseményen Szilvássy Zoltán az egyetem rektora kiemelte, a jégkorong rendkívül látványos, dinamikus és férfias sport, egyben örömét fejezte ki, hogy a DEAC újabb szakosztállyal bővült.

Fotó: Derencsényi István

Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős miniszter elmondta, nagy múltra tekint vissza Debrecenben a sportág, és beszámolt a kormány azon törekvéséről, hogy a felsőoktatási intézmények kivegyék a részüket a versenysportból. Hozzátette, az országban a DEAC egyedülálló olyan szempontból, hogy egyetemként első osztályú gárdát működtet, és most a férfi kosárlabdázók mellett a jégkorongozók is az egyetemi klubban játszanak majd a legmagasabb szinten.

A cívisváros első embere, Papp László megemlítette, a sport terén is remek az egyetem és a város kapcsolata. A polgármester elmondta, az öt látvány-csapatsportból a vízilabdában, a kézilabdában és a labdarúgásban főként a város viszi a zászlót, a kosárlabdában és a hokiban pedig az egyetem. Azt is megtudtuk, az idén 50 millió forintot fordít a város a jégkorongra, a jövő évtől pedig – a DE beszállása után, illetve a szponzorok, remélhetően mind jelentősebb szerepvállalása után – harmincmilliót. Papp László a rektori tárgyalóteremben elmondta, összesen több mint 1,1 milliárd forint jut évente Debrecen városától a helyi sportra.

Bács Zoltán egyetemi kancellár ehhez hozzáfűzte, az intézmény egymilliárd fölötti összeget költ sportra évente, a hokisok költségvetése pedig 200 millió lesz indulásként. Mint megtudtuk, a cél az, hogy minél több egyetemista játsszon a DEAC jégkorongozóinál.

A szakosztályvezetőtől, Fodor Andrástól megtudtuk, nagyjából tizenöt játékossal már szóban megegyeztek, és május közepén megnevezik a gárda vezetőedzőjét is. Abban, hogy négy sort is ki tudjanak állítani a debreceniek, öt junior jégkorongozó szerződtetése is segíthet.

