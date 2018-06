Új távlatok nyílhatnak meg a debreceni sportéletben

Egy új fejezet kezdődik a debreceni asztaliteniszsport életében, ugyanis vasárnap felavatták a DEAC-DAK Egyetemi Asztalitenisz Központot vasárnap a Nagyerdei Stadionban. A mintegy 700 négyzetméteres létesítményben 15 asztalon sportolhatnak mostantól az igazolt és amatőr pingpongozók, valamint az egyetemisták is. A 120 millió forintba került edzőcentrumban irigylésre méltó körülmények, élvonalbeli infrastruktúra várja a pingpong szerelmeseit. Mostantól a sportolók térfelén pattog a labda ahhoz, hogy ismét élvonalbeli csapata legyen Debrecennek.

Együttműködés

– A létesítmény az egyetem által biztosított 80 millió forintból, valamint 40 millió forintos állami támogatásból épülhetett meg a stadionnak egy olyan területén, melyet nem kifejezetten erre a célra álmodtak meg. Az egyetem itt is bizonyította a sporthoz való pozitív hozzáállását, a várossal való együttműködését és a konstruktív gondolkodását, amely egy újabb sportág debreceni fejlődéséhez fog hozzájárulni. Abban bízom, idővel a DEAC-DAK összefogásból kialakuló asztalitenisz-szakosztály hazánk egyik legnagyobb sportági szakosztályává válhat – fejezte ki reményét Bács Zoltán kancellár az avatóünnepségen.

Ütőt ragadtak

Az átadón részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára, Sárfalvi Péter is, aki szerint párját ritkítja az egyetemi asztalitenisz központ.

– Sok városban jártam már, és sehol nem tapasztaltam ehhez hasonló sportos összefogást. Gratulálok a Debreceni Asztalitenisz Klubnak, remélem, hogy ebben a teremben sok tehetséget fognak felfedezni az elkövetkezendő években – bizakodott a helyettes államtitkár.

A központ felavatása után egy 3D-s bemutatót is megtekinthettek a résztvevők a pingpong teremről, végül bárki ütőt ragadhatott, hogy megmutassa asztalitenisz-tudását. De nem csak most volt alkalom megcsillogtatni a tudást, ugyanis az ígéret szerint a terem az igazolt versenyzők és az egyetemisták mellett Debrecen sportszerető közönségét is nyitva áll majd.

MSZ

Még inkább nyitni a tömegsport felé

Az ünnepségen Barcsa Lajos alpolgármester lapunknak elmondta, bár sportlétesítmények kapcsán már nagyjából jól áll a város, akadnak még kiegészíteni valók.

Barcsa Lajos | Fotó: Derencsényi István

– A tömegsport felé még jobban nyitnunk kell, van is egy projektje a városnak, amely a lakótelepekre koncentrál, így szeretnénk majd több mozgási lehetőséget kínálni a lakosságnak. Ezen a programon belül a lehetőségeinkhez képest felújítjuk az elavult sportpályákat, vagy újakat építünk. De köztéri sportparkokat is létesítünk, a napokban adtunk át kettőt, és még ötöt fogunk felavatni az elkövetkező időszakban. Emellett zajlik a Gyulai István Atlétikai Stadion felújítása, és még arról sem tettünk le, hogy idén megépüljön a sportuszoda második épülete, bár ehhez még keressük a forrásokat. Lehetséges régióközpontként több olyan sportág is vizsgálja Debrecent, amelyek esetében még nem épült ki a professzionális infrastruktúra, és az alapokat kell megteremteni. Ezeknek a sportoknak a képviselői olyan centrumot létesítenének a keleti térségben, amely az adott sportág szerelmeseit teljes mértékben kiszolgálja.

Asztalitenisz-edzőközpontot adtak át Debrecenben Debrecen - Asztalitenisz-edzőközpontot adtak át vasárnap Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja a DEAC-DAK Egyetemi Asztalitenisz Központ átadásán elmondta: a mintegy 700 négyzetméteres létesítményben egyszerre 15 asztalnál lehet sportolni. A 120 millió ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA