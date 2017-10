Új pszichoterápiás technikák a Debreceni Egyetemen

Az érzelmek jobb kifejezése, a személyes kapcsolatok javulása, nagyobb tudatosság, a nehéz élethelyzetekben való eredményesebb helytállás – ezt kínálja a Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinikája. Itt működik a régió egyetlen rehabilitációs-pszichoterápiás osztálya, ahol a legkorszerűbb, kifejezetten a 21. századi ember problémáira megoldást nyújtó terápiákat alkalmaznak.

– A kognitív pszichoterápiához szorosan kapcsolódik a tudatos jelenlét (mindfulness) módszere, mely jó eredménnyel alkalmazható mind a stresszérzés csökkentésében, mind a depresszió kezelésében. A dialektikus viselkedésterápiát is alkalmazzuk, valamint mostantól elérhető új technikák a mentalizáció alapú pszichoterápia, illetve az elfogadásra és elköteleződésre épülő terápia. A kimutatottan eredményes új pszichoterápiás technikák ilyen tárházával rendelkezve a DE Pszichiátriai Klinikájának pszichoterápiás munkája egyedülálló az országban – hangsúlyozza Égerházi Anikó egyetemi docens.

Meglátás szerint a munkahely elvesztése, egy válás, vagy akár a mindennapi stressz is könnyen a lelki egyensúly összeomlásához vezethet. Sokan küzdenek ilyen és ehhez hasonló gondokkal, a legtöbben sajnos eredménytelenül. A bajból való kiút megtalálásához a Pszichiátriai Klinika számos lehetőséget tud nyújtani TB-támogatás mellett.

– Egyre többen mernek segítséget kérni, és egyre több olyan páciens veszi igénybe a pszichoterápiás osztály nyújtotta lehetőségeket, akik motiváltak a belső munkára és változtatásra. Nemcsak Debrecenből és Hajdú-Bihar megyéből, hanem az egész ország területéről fogadunk betegeket – tájékoztatott Égerházi Anikó.

A rehabilitációs-pszichoterápiás osztályon a szakemberek abban segítik a hozzájuk forduló pácienseket, hogy a kínált módszereket segítségével meg tudják találni saját megoldásaikat.

A terápia előre megtervezett módon a beteg saját célja, kívánsága és egyfajta kölcsönös együttműködés alapján történik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a programhoz csatlakozók életminősége javul, hosszú távú célkitűzéseiknek megfelelő, életre szóló változás jön létre gondolkodásukban, viszonyulásaikban.

A klinikán az enyhébb és a súlyosabb lelki zavarral küzdő személyeknek is segítenek, sőt azokban az esetekben is érdemes felkeresni a Pszichiátriai Klinikát, amikor a testi panaszok mögött nincs szervi elváltozás: ilyenkor a lélekben működhetnek olyan mechanizmusok, amelyek testi betegségbe fordítják a lélek feszültségeit. Ezen csak akkor lehet változtatni, ha a beteg felismeri azokat.

– A lelki felismerések és a változás nem egyik pillanatról a másikra történik, legalább 3-4 hét szükséges ahhoz, hogy elinduljon a személy a belső változtatás útján, ezért legalább ennyi időt érdemes eltölteni a pszichoterápiás osztályon – tanácsolja a szakember.

A paciensek kognitív pszichoterápiás kezelésben részesülnek, megtanulnak relaxálni, megismerik a mindfulness (tudatos jelenlét) hatásait, sőt kutya-, mese- és zeneterápiás foglalkozások is vannak. A nap reggeli tornával indul és be lehet kapcsolódni a kreatív alkotóműhelybe is. Jelentkezni a Pszichiátriai Klinika ambulanciáján lehet, ahol előre egyeztetett időpontban egy motivációs beszélgetés után tesznek konkrét terápiás javaslatot.

