Új menedzsment a Hunép élén

Lezárul egy korszak a megye egyik legnagyobb építőipari cégénél: 2019-től a Szűcs Gyula fémjelezte menedzsment átadja a stafétabotot a következő generációnak, ezt maga a vezérigazgató jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. A váltást több éves tudatos előkészítés és kiválasztás előzte meg.

– A legfelső vezetők közül csak a gazdasági igazgató marad a helyén, a vezérigazgató és a helyettese, illetve a termelési igazgató átadja a helyét a kiválasztott fiatal szakembereknek. Először tizenöt évvel ezelőtt merült fel annak a gondolata, hogy jó lenne felkészülni a majdani váltásra. Ennek szellemében minden évben 2-3 ifjú mérnököt és gazdasági szakembert vettünk fel a céghez azzal a szándékkal, hogy kineveljük majd a következő menedzsment tagjait – jelentette be a Szűcs Gyula vezérigazgató.

Átmeneti időszak

Arra a felvetésre, hogyan marad meg a bizalom a korábbi partnerekkel a cégvezető elárulta: a döntés meghozása után összehívták a vállalat összes dolgozóját, és először előttük jelentették be a váltást, majd órákon belül a négy finanszírozó bankkal is közölték a döntésüket, akik támogatásukról és bizalmukról biztosították a vezetőket. Az igazgató elárulta, a bizalom a kiépítése több év munkája, viszont akár egy mondattal is el lehet rontani, így utódját igyekszik segíteni a kapcsolatok ápolásában.

Fotó: Matey István

– A mostani időzítésnek több oka is van, az egyik legfontosabb, hogy meglátásunk szerint jelenleg éppen jobb időszakát éli az építőipar, illetve az, hogy egy idő után, ha nem látják a cégnél a perspektívát a fiatalabb szakemberek, akkor egyszerűen új kihívásokat keresnek. Az átmeneti időszak hosszát másfél évben határoztuk meg, addig együtt dolgozunk a fontosabb döntéseken, mint például az év végi zárás, az idei üzleti terv, vagy éppen a bérfejlesztés kérdése. Az új menedzsmenttel új vállalati struktúrát is kidolgozunk, mert teljesen más felépítést kíván egy olyan rendszer, ahol a vezetők nem tulajdonosai a cégnek. Nagyon ijesztő statisztikákat lehet olvasni a generációváltásokról, remélem, nálunk a tudatos előkészítés miatt semmi probléma nem merül majd fel – mondta el Szűcs Gyula, akit Bakos Miklós vált majd a vezérigazgatói poszton.

Itt kezdett

A leendő vezető egyetemi tanulmányait követően karrierjét 1999-ben a Hunépnél termelési területen kezdte, 2006 júniusától pedig a fővárosi munkák kivitelezését lebonyolító budapesti kirendeltség irodáját vezeti.

– Három évvel ezelőtt került először szóba a generációváltás kérdése, akkor indult el egy folyamatos együttgondolkodás a menedzsmenttel. Konkrét programot még nem árulok el, de koncepcióváltásban nem gondolkozunk. Természetesen fontos, hogy a jelenlegi megrendelőket az eddig megszokott megbízhatósággal tudjuk kiszolgálni, illetve az, hogy új partnereket tudjunk bevonni.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA