Új lendülettel a munkába

Mielőtt azonban újra betemetnének minket teljesen a feladatok, vessünk számot egészségi állapotunkkal, hogy újévi lendületünk egész évben kitartson! Testünk karbantartása akkor is fontos, ha irodában dolgozunk. És nem biztos, hogy elég, ha ez csak heti sportolásban merül ki.

Jobb megelőzni

Még ha jelen pillanatban nincsenek is panaszaink, az általános egészségügyi szűrővizsgálatokra minden évben érdemes elmenni, hiszen olyan problémákra is fény derülhet, amelyek időben történő felismerésével megelőzhetők a komolyabb betegségek és a hosszasan elhúzódó kezelések. Az irodai munkát végzők körében az alábbi egészségügyi problémák a leggyakoribbak: mozgásszervi betegségek, látásromlás, magas vérnyomás, visszérpanaszok, stressz okozta megbetegedések. Az ülőmunka okozta egészségügyi problémák tünetei azonban sokszor csak évek múltán jelentkeznek, amikor már nagyon nehezen szüntethetők meg a panaszok. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük őket, és megelőzzük az állapot romlását, mielőtt még a betegségünk komolyabbra fordulna, és akár hosszabb időre munkaképtelenné tenne minket. Azzal, hogy naponta akár 6-8-10 órán át ülőhelyzetben vagyunk, a gerincünket komoly statikus terhelés éri, ami fej-, nyaki, hát- és deréktáji panaszokat okozhat. Még a legsűrűbb napokon is álljunk fel óránként legalább tíz percre az íróasztalunktól, és mozogjunk egy kicsit! Heti kétszer-háromszor pedig próbáljunk gyalogolni, kocogni, biciklizni vagy éppen úszni egy-egy órát. Ennyi időt muszáj kiszakítani a mindennapi rohanás közepette.

Szemünk fényét is

Ha monitor előtt dolgozunk, szemünk erős igénybevételnek van kitéve. Fontos, hogy ne rontsuk a helyzetet még azzal is, hogy erőltetjük, hiszen ez fejfájást okozhat, hosszabb távon pedig látásunk romlásához vezethet. Emiatt kiemelten fontos az éves látásvizsgálat, de az sem mindegy, hogy állítjuk be a számítógépünk monitorát. Relaxáljunk negyedórát minden nap! Ha stresszes a munkakörünk, nagyon fontos, hogy a felgyülemlett feszültséget nap végén feloldjuk. Erre egy gyakorlati példa: feküdjünk hanyatt egy csendes szobában, csukjuk be a szemünket, és a talpaktól a fejtető felé vezetve a figyelmünket lazítsuk el az egész testünket!

