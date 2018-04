Új lehetőség a kezdő vállalkozásoknak

Kedden folytatódott a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közös rendezvénysorozata, a Vállalkozói Akadémia. Ezúttal olyan fontos témák kerültek terítékre, mint az adórendszeren belüli és kívüli támogatások elszámolása és bevallása, a kezdő vállalkozások támogatása, illetve mentorálása, valamint az E-ügyintézés és a Cégkapu.

Segítenek a kezdeteknél

– A NAV idén bevezetett új szolgáltatása a Mentor program, melynek lényege és célja, hogy a kezdő vállalkozásoknak segítsen kialakítani a helyes adózási gyakorlatot. A lehetséges mentoráltak körébe az idén jogelőd nélkül létrejövő egyéni- és társas vállalkozók, ügyvédi irodák, szabadalmi ügyvivő irodák, valamint a civil szervezetek kerülhetnek be. A részvétel önkéntes és ingyenes, csak egy egyszerű regisztrációhoz kötött. Regisztrálni Ügyfélkapu vagy Cégkapu segítségével az úgynevezett eBEV portálon keresztül lehet. A program nem terjed ki az őstermelőkre és az adószámos magánszemélyekre – hívta fel a figyelmet Katona Edit, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense.

Fotó: Matey István

A mentorálás a gyakorlatban úgy történik, hogy a NAV a kezdő vállalkozásokkal az alakulásról számított 30 napon belül felveszi a kapcsolatot. A résztvevők személyes konzultációkon, illetve interaktív felkészítő fórumokon is tájékozódhatnak többek között a bejelentési- változás bejelentési-, bevallási-, adó- és járulékfizetési kötelezettségről, igénybe vehető kedvezményekről, számlázás szabályairól, ügyfélkapcsolati lehetőségekről.

– A mentoráltak ügyintézését segíti és egyszerűsíti az is, hogy az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszeren rendelkezésükre áll a Mentor menüpont, amelyet kiválasztva, az azon keresztül bejövő hívások célirányosan, közvetlenül a mentorokhoz futnak be, akik kiemelt figyelmet fordítanak ezen adózók hibás bevallásainak javítására, feldolgozására, de segítenek például az átvezetési-, kiutalási kérelmek benyújtásában is. Minden kezdő vállalkozót arra biztatunk, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen semmiféle kötelezettséggel, vagy hátránnyal nem jár, csak tanulni és profitálni lehet belőle – ismertette Katona Edit.

Elektronikus úton

Az előadáson többek között elhangzott, év elejétől a gazdálkodó szervezetek számára és az állami szervek közötti kapcsolattartás csak elektronikus úton, a Cégkapun keresztül valósulhat meg.

Fotó: Matey István

– A Cégkapu egy olyan elektronikus postafiók, ahol az adott cég hivatalos levelezése egy helyen található meg, az arra jogosultak egy helyen férhetnek hozzá. Minden gazdálkodó szervezet csak egy Cégkapuval rendelkezhet. Az elektronikus ügyintézés természetes személyeknek nem kötelező, viszont kiváló lehetőség. A regisztrációhoz mindössze személyazonosító igazolványra és érvényes e-mail címre van szükség – mondta el a sajtóreferens.

MSZ

