Új közösségi teret kap a vénkerti városrész

A Borsos-villában tartott ma bejárást a városrész országgyűlési képviselője, Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter és Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője.

Fotó: Kiss Annamarie

A villa 1913-ban épült, helyi védelem alatt áll, de évek óta kihasználatlan. A pályázat keretében komplex felújításra nyílik most lehetőség, közösségi házként fog működni. Erre a lakossági visszajelzések alapján már évek óta nagy igény volt a környéken, jelentette ki Kósa Lajos miniszter.

A Borsos-villa felújítása során a pincében vizesblokkot alakítanak ki. A földszinten és az emeleten iroda, valamint multifunkciós tér létesül. Kicserélik a homlokzati nyílászárókat, megtartva az eredeti kialakítást, de hőszigetelt üvegezéssel. A korábbi, elavult síkpalát modern palatetőre cserélik.

A biztonságos használat érdekében a jelenlegi erkélyt el kell bontani, majd újjáépíteni, a fa lépcsőkorlátot pedig eredeti formájában állítják helyre. A belső falakat újra lefestik, a belső burkolatokat kerámia és laminált burkolatra cserélik.

Az épület felújítása során az azt körülvevő tér is teljesen megváltozik. Megújítják a zöldterületeket, fásítással és füvesítéssel. Barcsa Lajos alpolgármester beszámolt a környéken élőknek arról, hogy korszerűsítik a játszótereket, a sportpályákat, kondiparkot alakítanak ki, lesz KRESZ-pálya, építenek pingpongasztalokat és ivókutakat, valamint egy piknikezésre alkalmas helyet. A Sinai Miklós utcában lesz Debrecen első közösségi kertje is, emellett a Hortobágy utcai, valamint a Domokos Lajos utcai parkok is megszépülnek.

Fotó: Kiss Annamarie

A „Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projektre 613 millió forint támogatási összeg áll rendelkezésre, melyből közel 100 millió forintból újul meg a Borsos-villa.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a sikeres lefolytatását követően a villa felújítása idén megkezdődhet, s jövő nyáron már új környezetben élhetik mindennapjaikat a vénkerti városrész lakói.

– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA