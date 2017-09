Új köntöst kap a néprajzi kiállítás Hajdúböszörményben

Tartalmi és szakmai megújuláson megy keresztül a Hajdúsági Múzeum, melynek során fokozatosan korszerűsítik az állandó kiállítást. Az erről szóló keddi sajtótájékoztatón az intézmény igazgatója, Szekeres Gyula elárulta, hogy az új tárlat a Kifordítom, befordítom címet kapta és egy időutazásra hívja a látogatókat.

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere úgy fogalmazott, új távlatok nyílnak az intézmény életében:

Ma már egy múzeum munkáját az is minősíti, hogy hogyan tud a lakosok, az érdeklődők és a gyerekek felé nyitni.”

Azt is hozzátette, hogy a mostani részt 13 millió forintból újítják meg, mely támogatást a Kubinyi Ágoston Programon nyerték el. A múzeumban kiállított kincsek egy része már a megyei értéktárban is szerepel, de céljuk, hogy az ezek közül néhány, mint a „böszörményi kincs”, az országos értéktárba is bekerüljön.

Időseknek is

Gombos-Orosz Ibolya múzeumpedagógus a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a kiállítás egészen interaktív lesz, ezzel új köntösbe öltöztetik a már meglévő tárgyaikat is. – A fő irányelvünk az volt, hogy egy hajdani böszörményi utca részét mutassuk be egy polgári stílusú házzal – fogalmazott a múzeumpedagógus. A lakóház ablakán be lehet majd lesni, a fiókok kihúzhatóak lesznek és egy pletykapadot is elhelyeznek, amin egy hajdúsági asszonynak öltöztetett bábuval szelfizhetnek a gyerekek. Ezzel egy újszerű emléket vihetnek magukkal a látogatók. Továbbá játszóházat is kialakítanak azzal a céllal, hogy alkotásra késztesse a gyerekeket.

Nemcsak a fiatalabbakat, hanem az idősebb korosztályt is bevonják a foglalkozásokba, az általuk készített munkákból pedig időszaki kiállítást terveznek. A korszerűsítés újabb fázisa 2018 nyarára készül majd el.

HBN–Fekete Eszter

