Új köntösben az újfalui szakgimnázium

A több mint fél évszázados múltra visszatekintő Bessenyei György Szakgimnázium szinte teljeskörűen felújított épületét adták át a szeptember elsejei ünnepélyes tanévnyitón. Az átépítés folyamán kicserélték a külső és belső nyílászárókat. Renováláson esett át az épület külső homlokzata, és szigetelést, valamint nemesvakolást is kapott. Mivel régi épületről van szó, az esetleges salétromozódás és vizesedés elkerülése érdekében körbeszigetelték az épület egészét. A szociális helyiségek teljesen megújultak, minden tantermet kifestettek, a régi, hagyományos tölgyfa parkettaburkolatot pedig felcsiszolták. A fűtést is korszerűsítették: új kondenzációs turbókazánokkal szerelték fel az épületet, és elektromos rendszere is teljesen megújult – tudtuk meg Pelyhéné Bartha Irén főigazgatótól.

Meggyőzni szülőt és diákot

A múltban laktanyaként funkcionáló épületben több mint ötszáz diák képzéséről gondoskodnak. A berettyóújfalui szakgimnáziumba 30 kilométeres körzetben minden faluból járnak diákok tanulni, sőt van rá példa, hogy Debrecenből és azon túlról is érkeznek tanulók. A képzéseken a diákok olyan területeken sajátíthatnak el ismereteket, szerezhetnek szakmákat, mint az informatika, vendéglátás, rendvédelem és pedagógia.

© Fotó: Matey István

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrumba tíz település 13 tanintézménye tartozik. A centrum célja, hogy a szakképzést népszerűbbé tegye, a tanulólétszámot folyamatosan emelje úgy a felnőtt, mint a nappali rendszerben. A főigazgató kiemelte, fontosnak tartja az infrastrukturális fejlesztések mellett a szakképzés tartalmának folyamatos megújulását is.

Miniszteri forrásból újult meg

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 2015 óta a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik. – A centrum három tagintézményében négy épület felújítására kerül sor az első körben, 2017-ben, amelyre miniszteri döntés különített el forrást. A hajdúböszörményi Veres Ferenc Szakgimnáziumban nyílászárókat cseréltek, a biharkeresztesi Bocskai István Szakgimnáziumban felújították a tetőt. A Bessenyei főépülete teljesen megújult, a főépület II. vizesblokkjainak felújítása és külső homlokzatjavítása a közeljövőben valósul meg. További, az energetikai megújulást célzó beruházások valósulnak meg európai uniós forrásból 8 tagintézményben – hallhattuk a főigazgatótól.

HBN-BK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA