Új kapusát is bevetheti a Fehérvár a Loki ellen

Nem sok ideje volt a pihenésre és felkészülésre a lubini túra után a DVSC-TVP együttesének, hiszen Tone Tiselj tanítványaira szerdán 18 órától bajnoki vár, az Alba Fehérvár KC együttese látogat a Hódosba, az összecsapást élőben követhetik a Hajdú Online-on.

Mint ismert, múlt szombaton este Lengyelországban megvívta a Loki első meccsét a Lubin ellen az EHF Kupa második selejtezőkörében. A gárda összesen több, mint egy napot utazott, emellett pedig egy kőkemény mérkőzésen is túl vannak a játékosok, akikre újabb komoly kihívás vár.

A K&H Liga női kézilabda NB I. ötödik fordulója előtt a Debrecen a kilencedik, míg a Fehérvár a tizedik helyen áll a tabellán. A piros-fehérek kétszer tudtak győzni eddig, kétszer pedig alulmaradtak. A Kecskemétet 26–25-re, míg a váciakat 29–28-ra verték, a Győrtől 36–16-ra, a Siófoktól pedig 28–22-re kaptak ki.

A Székesfehérvár mérlege sem túl imponáló, három vereség mellett csak egy sikert könyvelhetett el Deli Rita alakulata. A Kecskemétet 29–25-re múlta felül a Fehérvár, mely a Fradinál (32–18), a Kisvárdánál (24–23) és a Vácnál (30–29) is gyengébbnek bizonyult.

– Előzetesen a Vác és a Kisvárda ellen is győzelemmel számoltam, de ezt az élet felülírta, ennek fényében a Debrecennel szemben vívandó meccs még fontosabb.

Extra teljesítményre lesz szükség, hogy pontot, vagy pontokat tudjunk elhozni a Lokitól, de úgy készültünk, hogy ez sikerüljön.”

– Harcos csapatot szeretnék látni a DVSC ellen, erre szükség is lesz, mert a cívisvárosiaknak van az egyik legjobb szurkolótáboruk az országban, akik előtt nem könnyű játszani – nyilatkozta az albakezi.hu-nak a formáció trénere, Deli Rita, aki azt is elárulta, hogy megérkezett új igazolásuk, a 21 éves brazil utánpótlás válogatott kapus, Flávia Gabina játékengedélye, így már ő is pályára léphet, és talán meglepetéssel is szolgálhat.

Egyáltalán nincs tehát egyszerű helyzetben a DVSC, hiszen a Lubin utáni és előtti nemzetközi kupameccsek közben még a Fehérvár ellen is bizonyítaniuk kell Kelemen Éváéknak, akik ha előveszik azt az arcukat, amelyet már nem egyszer megmutattak, akkor képesek lehetnek a helytállásra minden fronton.

