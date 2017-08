Új játékok és felszerelés várja a böszörményi lurkókat

Ennek eredményeként a helyi bölcsőde csoportszobáiban lecserélték a megkopott, régi bútorokat, helyükre megfelelő tárolók, polcok és egyéb berendezések kerültek. Az elavult informatikai eszközök helyén már modern számítógépek vannak, ezzel is segítve a kisgyermeknevelők munkáját, akik így szakmai anyagokat, mintákat és sablonokat tölthetnek le az apróságok kézműveskedéséhez. Továbbá új fényképezőgéppel és videokamerával is gazdagodott az intézmény. Az udvaron a gyerekek testi erőnlétfejlesztését segítő mászókát és egy homokozót is elhelyeztek.

Fotó: Derencsényi István

A konyhát rozsdamentes edényekkel szerelték fel.

Minden a helyére került az új nevelési év kezdetére, amely így zökkenőmentesen indulhat a lurkók számára.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA