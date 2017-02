Nem tűnik úgy, hogy Trumpnak fontos volna az EU – emlékeztetnék: a beiktatása előtt pár nappal nem tudta, hogy Junckerrel vagy Tuskkal beszélt telefonon. A külföldi mainstream sajtót olvasgatva valóságos rettegéssel írnak az új elnökről, és leginkább csak találgatják, mit hozhat ez az öt év. A megnyilatkozásai, az első lépések, illetve a kiszivárgott tervek alapján számomra úgy tűnik, az EU-nak, illetve vezető gazdaságainak komolyan át kell gondolniuk az USA-hoz fűződő partnerségüket; May látogatása is inkább azt mutatja, az új adminisztrációnak nincs ellenére az unió gyengülése. Az európai közösség üres térbe kerülhet: az Obamánál tapasztalt szoros stratégai partnerség súlya jelentősen csökkenhet, geopolitikai ellenfélnek (ez Kína lehet) pedig nem való. Ez az USA számára jelentéktelenedő szövetség pedig tovább zilálja majd az EU most is törékeny egységét.

– Szabó Zsolt László –

