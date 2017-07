Új gazdája van a Simonyi úti villának

A 14. szám alatti, négyszintes, fehér színű épületet korábban jó ideig a Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség és a Szóla Rádió használta. Információink szerint tavaly év vége felé a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió vásárolta meg az ingatlant. A szóbeszéd szerint a vevő 170 milliót fizetett a 300 millióért kínált házért a tulajdonos debreceni önkormányzatnak.

Tanulmányoztuk az épület történetét, hogy méltón kezelhessük

Szöőr Beáta

Nem közölték az árat

Szöőr Beáta, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió sajtó­referense ennek kapcsán feltett kérdésünkre azt a választ adta, hogy az adásvételi szerződés megkötésére értékbecslést követően került sor, így az épülethez piaci értékének megfelelő áron, hitel igénybevételével jutottak. Vagyis nem cáfolták, de nem is erősítették meg az árra vonatkozó információt.

Ráfér a felújítás

A misszió beköltözés előtt csak a legszükségesebb felújításokat végeztette el az 1610 négyzetméternyi hasznos alapterülettel rendelkező házban. Például cserélték a burkolatok egy részét, javították a világítást, a vízvezetéket, valamint festettek. A nagyobb munkálatokra a jövőben akarnak sort keríteni. Az épületet egyrészt úgy igyekeznek renoválni, hogy az ideális elhelyezést nyújtson munkatársaiknak, másrészt újra olyan széppé akarják tenni, mint amilyen egykor volt. A szervezet központjában jelenleg megközelítőleg ötvenen dolgoznak. A baptisták nem csupán a tárgyi állagmegóvást érzik feladatuknak, hanem a szellemit is. Ezért kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek is otthont adnak a Simonyi úton – ismertette érdeklődésünkre Szöőr Beáta.

HBN–OCs

A misszióról

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió nagyrészt Magyarország keleti térségében egyebek mellett házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel, szenvedélybetegek ellátásával foglalkozik, de családi bölcsődéket, sőt nevelőszülői hálózatot is működtetnek.

Lakóház, majd iskola

Az eredetileg nyári lakként szolgáló Simonyi úti villát Stégmüller Árpád építész és téglagyáros 1912-ben építette. Aztán – mint azt az épületen elhelyezett emléktábla is hirdeti – 1936-tól 1949-ig e falak között működött a Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma. A rendelkezésre álló források szerint az iskola kialakítása során végezték a legnagyobb átalakításokat, a lakóhelyiségeket tanteremmé alakították. Az épületben helyet kapott a tanári és igazgatói szoba, fogadószoba, kétféle könyvtár, szertárak és orvosi rendelő is. Az alagsorban altiszti lakást rendeztek be. A villához tartozó területet játszótérként hasznosították. A későbbiekben általános iskola

VISSZA A KEZDŐOLDALRA