Új fejezet a debreceni gasztropop-történelemben: ellopták Dubem K kajáját

A Debreceni Egyetem hallgatójának videója szombaton jelent meg, de már most több mint tízezren látták.

A teljes dalszöveg, ha esetleg együtt énekelnél:

Verse 1

Ki ette meg a húsomat a fazékból

De miért

Valami hiányzik a fazekamból

Okay most hallagas rám

Pre chorus

Hol a csirke húsom

Hol a marha húsom

Hol a sertés húsom

Ki ette meg

Chorus

Ki lopta el a Kajámat?

Verse 2

When I came into Hungary,

In the middle of the night I was so Hungry

I had no food to eat, I had nobody

then I met this girl called Fanni,

She gave me a number so I then hurried,

So I then hurried to make an order,

but they said to me

Angolul No, Németül No, Olaszul No, nem értem

Spanyolul No, Franciául No, Angolul No

Csak húst vettem

Pre chorus

Hol a csirke húsom

Hol a marha húsom

Hol a sertés húsom

Chorus

Ki lopta el a Kajámat?

Verse 3

Ma még nem ettem semmit

Mit csináljak most

Hivjam a rendőrség vagy a mentőt

Hivjam a rendőrség vagy a tűzoltó

Pre chorus

Hol a csirke

Hol a marha húsom

Hol a sertés húsom

Chorus

Ki lopta el a Kajámat?

Forrás: YouTube | Dubem K

Így kell sikert csinálni a búzadarából! Debrecen - A debreceni egyetemisták, Dubem és TboySimple már a következő dalon agyalnak. Az interneten futótűzként terjedt el a Debreceni Egyetemen két nigériai hallgatójának – művésznevükön Dubem K és TboySimple – Búzadara című nyári szerzeménye. A legnagyobb videómegosztó oldalon egy hónap alat... Tovább a cikkhez

Videó: Máris itt a Gulyás, a debreceni hallgatók legújabb hipnotikus kajaballadája Debrecen - Új dallal és klippel jelentkezett Dubem K., az a debreceni hallgató, akinek a csodálatos Búzadarát is köszönhetjük. Új műfaj van születőben? Kíváncsian várjuk, mi lesz a gasztrobeat-forradalom következő állomása! Dubem K. még a dalszöveget is megosztotta, ha esetleg kedved támad... Tovább a cikkhez

Videó: Abszolút slágergyanús a debreceni hallgatók búzadara-rapje Debrecen - A Dubem K x Tboy kétség kívül megalkotta a nyár himnuszát. A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóiból álló csapat búzadaráról komponált dala még sokáig fog a fülünkben csengeni. Tovább a cikkhez

