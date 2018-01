Új év – új évad a Science Caféban

A program ars poeticája nem változott az évek során: az ötödik évfolyam előadásai is kötetlen formában, közérthető módon számolnak be az egyetemen legfrissebb tudományos eredményeiről, érdekességeiről.

– Az évad még hátralévő 10 előadásában szó lesz a magas vérnyomásról, az innovatív élelmiszerekről, a tehetséges diákokról, és jogi előadásra is számíthatnak az érdeklődők. Emellett tervezzük, hogy foglalkozunk a népbetegségnek számító problémákkal, de készülünk zenei témájú előadással is – mondta az unideb.hu portálnak a program fő szervezője, Mándy Zsuzsa, a Tudományos Igazgatóság munkatársa.

Idén elsőként Aradi János biokémikus, nyugalmazott egyetemi docens, volt válogatott középtávfutó tart előadást „Miért érdemes sportolni? – események a molekulák szintjén” címmel.

– A fizikai aktivitás, a sport pozitív egészségügyi hatása nem kizárólag a kalóriavesztésnek tudható be. A rendszeres mozgás hatására különféle szabályzó folyamatok aktiválódnak, amelyek kedvezően befolyásolják anyagcserénket, sőt a gének kifejeződését is módosítják. Az előadás a legfontosabb sport által indukált biokémiai változásokat mutatja be közérthető formában, és azt, hogy ezek a változások hogyan befolyásolják egészségünket, hogyan csökkentik az időskori krónikus betegségek – mint például a cukorbetegség – kialakulásának esélyét – árult el néhány fontos részletet a tematikáról Aradi János.

A Debreceni Egyetem tudományos ismeretterjesztő előadássorozatának idén is a Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesboltja (Debrecen, Csapó u. 30.) ad otthont, ezúttal január 10-én, szerdán 17 órától.

További információ az esemény Facebook-oldalán.

Debreceni Egyetem

