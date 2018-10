Új emberekkel erősítik meg a futsalválogatottat

A válogatott tavasszal kinevezett szövetségi kapitánya, Turzó József a nyári szünet után a szeptemberi, csehországi Visegrádi Négyek-tornán folytatta az év első felében megkezdett csapatépítést. A héten újabb nemzetközi mérkőzések várnak a csapatra, ezúttal a horvátországi Porecben, ahol egy ötcsapatos tornán vesz részt a válogatott, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Szlovénia és Kuvait társaságában – számolt be róla a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja.

Turzó József új játékosokat is kipróbál a viadalon, közülük két erdélyi futsalost, a Székelyudvarhelyen játszó Hadnagy Istvánt és Miklós Tamást.

Többen debütálnak

– Folytatjuk a megkezdett utat, továbbra is a csapatépítés a legfontosabb, Józsa Tamás, Hadnagy István, Miklós Tamás és Harmati Tamás személyében újabb játékosok debütálnak a felnőtt válogatottban annak érdekében, hogy megtaláljuk ideális keretünket az előttünk álló időszakra. Különleges a két székely fiú debütálása, de a román bajnokság meccsközvetítésének és a székelyudvarhelyi klubbal, valamint Jakab Zoltán vezetőedzővel ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően velük kapcsolatban is sikerült informálódnunk, ennek köszönhetően mutatkozhatnak be magyar színekben – mondta Turzó.

A válogatott keretbe három játékos került be a listavezető MVFC-Berettyóújfaluból, Rábl János mellett Nagy Imre és Harmati Tamás is bizonyíthat.

A mieink szombaton 15 órától a bosnyákok ellen kezdik meg szereplésüket a viadalon, vasárnap délután háromtól a görög, hétfőn 17-től a szlovén, kedden 17 órától a kuvaiti csapat lesz az ellenfelünk.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA