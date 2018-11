Új előadással készülnek

Premierre készül a cívisvárosi bábosház: a Pimpáré és Vakvarjúcska történetét jövő héten mutatják be. Az Erdős Virág írta kortárs mesében Pimpáré királykisasszonyt elrabolja a Varjúkirály és a fia. Vakvarjúcska hites feleségének tekinti a királylányt, aki persze először vonakodik. Ám férje három próbát is kiáll, amelyben megvédelmezi a lányt. A próbatételek közben megsérül és meg is vakul. Pimpáré őszintén megszereti Vakvarjúcskát. Közben fény derül arra is, hogy Vakvarjúcska valójában elvarázsolt királyfi.

A rajzpályázatban arra kíváncsiak a szervezők, milyen állattá változnának a gyerekek legszívesebben. A kicsiket arra kérik: ha elképzelték, akkor rajzolják vagy fessék le magukat elvarázsolva egy állat képében, és juttassák el a bábosházba a művet nevükkel, életkorukkal, elérhetőségükkel együtt. A nyertesek jutalma belépő, a színészek által aláírt fotómontázs, valamint a képek kiállítása. Az új előadást Somogyi Tamás rendezte, négyéves kortól ajánlják.

HBN

