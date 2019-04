Új egészségügyi alkalmazás segít eligazodni a Klinikán

Orvos-, szakrendelés-, helyszínkereső funkciókat és vérnyomásnaplót is tartalmaz a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatás-kereső applikációja. A UD Mediversity elnevezésű alkalmazás használatával a betegek és a hozzátartozók okostelefonjuk segítségével naprakész információkhoz juthatnak. Az egyetem betegellátásában részt vevő orvosai között több szempont (például szakvizsga, név) alapján lehet keresni, sőt kedvenceket is be lehet állítani – számolt be a hirek.unideb.hu.

– Az applikáció nagy előnye az azonnali telefonhívás- és navigáció indítás, egyetlen érintés után indul a kért funkció. A navigáció gyakorlatilag egyenesen a keresett szakrendelés, vagy klinika bejáratáig vezet. A Klinikai Központ területén való tájékozódást a helyszínkereső könnyíti meg, a gyakran látogatott szakrendelő, vagy klinika adatai pedig szintén lementhetők a gyorsan elérhető kedvencek közé – tájékoztatott Vincze Szilvia, a fejlesztésért felelős VIR Központ vezetője.

A Klinikai Központ fél éve megújult weboldala is hasznos segítséget nyújtott a betegeknek, ez az applikáció viszont minden eddiginél jobban támogatja a betegbarát tájékoztatást. A letisztult formavilágú, az egységes egyetemi arculathoz igazodó app kifejezetten mobil eszközökre készült, így azok előnyeit kihasználva, a felhasználók kényelmesen, gyorsan tudják kezelni a felületet. Az alkalmazás rendkívüli előnye, hogy offline, vagyis internet nélkül is használható.

A UD Mediversity kiegészítő funkciói személyes adatok tárolását is lehetővé teszik, például vérnyomásnaplót is vezethet a felhasználó. A rögzített adatok alapján diagram készül, ami vizuális információt nyújt a vérnyomás alakulásáról. Az adatok mindig kéznél vannak, sőt a telefonról néhány érintéssel azonnal megoszthatók, továbbküldhetők. Az alkalmazás jelzi, ha a bevitt értékek túl alacsonyak vagy magasak. Hasznos funkció a dokumentumtár, ahová befotózhatók az orvosi leletek, laboreredmények, így azok nem vesznek el, hanem egy helyen tárolhatók, egy gombnyomással könnyedén elérhetők.

A Debreceni Egyetem újítása Android és iOS rendszerű mobilokra is ingyenes letölthető. Az egészségügyi alkalmazást folyamatosan újabb funkciókkal bővítik a fejlesztők, így várhatóan még tavasszal a DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház adataival is kiegészül az applikáció.

– Debreceni Egyetem –

