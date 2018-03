Új burkolatot kap a Felsőpércsi út

Megkezdődött a Felsőpércsi út korszerűsítése, mely Türk László önkormányzati képviselő vállalásai között szerepelt a Nagycsere-Haláp ivóvízhálózatának kiépítése, valamint a Létai, és a Vámsopércsi út kapacitásbővítése mellett. A Felsőpércsi út útépítésének első üteme a Borbolya utca és a Levendula utca közötti szakaszon zajlik, ahol 512 méter hosszban, 5,5 méter szélességben kerül sor az útépítésre. Az utcán ezzel párhuzamosan nyílt, burkolt csapadékvíz-elvezető árkot létesítenek, valamint fejlesztik a közvilágítást is. A kedden megkezdődött munkálatok a tervek szerint négy hónapot vesznek igénybe, és mintegy bruttó 100 millió forintba kerülnek majd.

A helyszínen megtartott keddi sajtótájékoztatón dr. Papp László polgármester elmondta, a tavalyi időközi választás alkalmával ígéretet tettek a térség közlekedési feltételeinek további javítására.

Fotó: Molnár Péter

– Három hangsúlyos ígéretet tettünk a környéken élőknek: első a Haláp-Nagycsere ivóvíz-fejlesztési program, amelyet múlt héten jelentettünk be, ezt a kormány ezt 160 millió forinttal támogatja. Második a Felsőpércsi út leaszfaltozása, amelynek a terveit úgy készítettük el, hogy a kivitelezés anyagi vonzatait az idei költségvetés már tartalmazza, tehát ha nem támogatta volna a kormány, akkor is meg lett volna rá a keretünk. A harmadik a Létai és Vámsopércsi út kapacitásbővítő fejlesztése, mely megvalósítása ugyancsak be vannak tervezve a város költségvetésébe. Hiszem, hogy a mostani építkezés minőségi változást hoz az itt lakók életében.

A beruházás is mutatja, hogy a kertségekre is egyre nagyobb figyelmet fordít a város, a hosszabb távú cél, hogy a külterületeken is minél jobb körülményeket tudjunk teremteni. Amennyiben a város gazdasága ilyen ütemben fejlődik tovább, erre jó esély is van”

– fogalmazott Papp László.

