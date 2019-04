Új a tojásfa, divat a passió

Ezt a véleményt fogalmazta meg Bartha Elek, a Debreceni Egyetem folkloristája, etnográfusa a kereszténység legnagyobb ünnepéről. Több mint 2 milliárd ember üli meg valamilyen formában a húsvétot szerte a világon. A professzort annak okán kerestük meg, hogy az elmúlt évtizedben mintha kezdenének kimenni a divatból a húsvéti szokások. Úgy tűnik, mintha mind többen szinte elmenekülnek a húsvét elől: elutaznak, hogy még csak hírét se hallják az ünnepnek.

Bartha Elek azonban úgy látja, hogy a húsvét megünneplésében többféle szemléletmód érvényesülhet. A vallásos emberek hitéletük részeként élik meg a megváltás és a feltámadás misztériumát, sokak számára pedig a húsvét elsősorban mint a nyugati civilizáció kulturális örökségéhez tartozó hagyomány jelenik meg és válik részévé az identitásnak. A hitélethez tartozó tartalmi elemek mellett az ünnepkörben jelen van a hagyományok széles a skálája, amelyek között mindenki megtalálhatja a magának, illetve közösségének megfelelőt. Szegényedésről, kiüresedésről több évszázadot tekintve nem beszélhetünk – folytatta a professzor –, az elmúlt évszázadokban inkább gazdagodott a húsvéti szokáskör. Még a közelmúltban is jöttek létre új húsvéti szokásformák és szövegfolklór-hagyományok.

Ki hogyan éli meg?

– A húsvét kétezer éves keresztény ünnep, de nem előzmény nélküli, hiszen éppen úgy épít az ókori hagyományokra, a zsidó vallás elemeire, mint a pogány termékenységi kultusz rítusaira – mondja Barta Elek.

– A húsvéti szokásrendszernek nagyszámú eleme van. Köztük vallásbeliek, amelyek a passióhoz, a feltámadáshoz, a böjthöz, az ételszenteléshez kapcsolódnak. De legalább ennyire gazdag a folklorisztikus szokásanyaga is. Több ezer éves a tojásrítus, amelynek mai megfelelője a tojásfestés. A nyúl megjelenése a germán hagyományokból eredeztethető. A locsolkodás a termékenység egyik kifejezése, de más kutatók szerint a keresztelkedés egyik laicizálódott változata. Az ételekben is kapcsolódik a néphagyományokhoz; ilyenkor bárányt, sonkát, kalácsot és tojást eszünk. A nem vallásos emberek körében is szokás a gyermekek vagy egymás megajándékozása édességgel, festett tojásokkal. Ennek pedig már van egy kereskedelmi, azaz gazdasági vonulata is – hogy csak a legismertebb húsvéti szokásokat említsem. Látható, hogy a húsvétnak is megvan a maga szokástára. Ekkor is ki-ki választhat magának, családjának, baráti társaságának olyat, ami életviteléhez, igényeihez leginkább illeszkedik, és azokat viszi tovább. Például a vallásos embereknél az egyházi elemek rendszerint nem szorulnak háttérbe.

Bartha Elek úgy látja, hogy azoknál, akik ezekben a napokban „elmenekülnek” otthonról, ez nem minden esetben jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagyják a húsvétot. Csupán nem feltétlenül vállalják az ünneppel együtt járó fárasztó előkészületeket. Nagypéntekkel együtt immár négynapos a húsvét, ami jó alkalom arra, hogy elutazzon a család, így töltve el együtt a munkaszüneti napokat. Ám sokan a lakóhelytől távol is találkoznak a húsvéttal. A kereszténység legnagyobb ünnepéhez igazodik a vendéglátóhelyek ételkínálata, a turisztikai attrakciók, az utcák, közösségi terek díszlete.

– Ezek között új a tojásfa. Aztán reneszánszát éli a passió, amely számos művészeti ágban a kultúra csúcsteljesítményét jelentő alkotásokat adott a világnak. Nem mondhatjuk, hogy szegényedik a húsvéti hagyománykör. Ahol a szakrális tartalom háttérbe szorul, ott más jelentésrétegek szerepe erősödik. Ezek aránya, belső összhangja jelöli ki a húsvét jövőbeli arculatát. Abban azonban biztos vagyok, hogy a húsvét ebben az individualizálódó világunkban sem veszíti el érvényességét, és még sokáig életünk és kultúránk fontos ünnepe marad – jelentette ki Bartha Elek.

Kovács Zsolt

