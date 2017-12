Ugyanaz számít magasnak

A közelmúltban kiadott amerikai ajánlások ellenére Európában és hazánkban jelenleg változatlan a magasvérnyomás-betegség határértéke. A 140/90 Hgmm-es es adatot legutóbb 2013-ban vizsgálta felül és erősítette meg az Európai Hipertónia és az Európai Kardiológus Társaság.

Amerikában alacsonyabb

Mint ismeretes, az Amerikai Egyesült Államokban néhány hete 130/80 Hgmm-re csökkentették a magas vérnyomás határértékét az Amerikai Hipertónia és az Amerikai Kardiológus Társaságok ajánlása nyomán. A korábbinál alacsonyabb hipertónia határérték jelenleg csupán Amerikában érvényes.

Európában, így Magyarországon is változatlanul a 140/90 Hgmm a normális és a magas vérnyomás határértéke. Hazánkban e felett az érték felett beszélünk magasvérnyomás-betegségről, 130/80 Hgmm és 140/90 Hgmm között még nem.

Az Európai Hipertónia és az Európai Kardiológus Társaság új európai irányelve a magasvérnyomás-betegségről várhatóan 2018 tavaszán jelenik majd meg, az abban megállapított esetleges változások tükröződni fognak a készülő hazai irányelvben is.

Az USA-ban elfogadott új határértékkel kapcsolatban a Magyar Hypertonia Társaság arra figyelmeztet, hogy feltétlen szükséges még nagyobb gondot fordítani a megelőzésre és a hazánkban érvényes 140/90 Hgmm-es határértéket komolyan értelmezni, de az amerikai ajánlásban megfogalmazottakat nem lehet azonnal az európai viszonyokra alkalmazni, azokat az európai populáció tekintetében külön kell vizsgálni.

Szakmai kapcsolatok

Mind a tudományos, mind az orvos-szakmai munka eredményességének fokozása érdekében a Magyar Hypertonia Társaság szoros kapcsolatot ápol a nemzetközi szakmai szervezetekkel. Eseményeinken rendszeresen vendégül látjuk a legmeghatározóbb külföldi szaktekintélyeket. 2017 szeptemberében például az új amerikai ajánlást jegyző Paul Whelton professzor volt a Magyar Hypertonia Társaság XXV. Jubileumi Továbbképző Kongresszusának egyik vendége.

A Magyar Hypertonia Társaság a jövőben a médiával az eddigieknél is szorosabb együttműködést alakít ki, hogy a tudományosan alátámasztott, széleskörű egyeztetésen alapuló irányelvek minél nagyobb körben ismertté váljanak, és a magasvérnyomás betegség elleni küzdelem hatékonyabb legyen.

Sokakat érint hazánkban

A Magyar Hypertonia Társaság közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy az emelkedett vérnyomás eleinte nem okoz panaszt, de észrevétlenül is nagyon súlyos szervi szövődményeket eredményezhet. A hipertónia népbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek közül a legelterjedtebb, hazánkban a felnőtt lakosság kb. 40 százalékát érinti. A Magyar Hypertonia Társaság ezért kiemelten fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a magas vérnyomás veszélyeire már akkor is, amikor még nem szükséges a gyógyszeres kezelés, valamint szorgalmazza a rendszeres vérnyomás-ellenőrzést és a megelőzést.

